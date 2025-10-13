Marco Mengoni, al via “Live in Europe 2025” | Le date, la scaletta, Fotogallery e video

Prosegue il momento magico di Marco Mengoni che ha aperto ieri al Forum di Assago la sua breve residency milanese, quattro concerti tutti completamente sold out. Un risultato significativo soprattutto in considerazione del fatto che il cantante già a luglio aveva completamente riempito anche lo stadio di San Siro.

Mengoni, il calendario: Italia sold out e capitali europee

Dopo l’esordio di ieri, Mengoni replica stasera a Milano e tornerà in città il 15 e il 17 ottobre (entrambi sold out). In Italia sono già tutto esaurito le due date di Pesaro (21 e 22 ottobre), le tre di Firenze (28, 29 e 31 ottobre), la prima di Eboli (2 novembre) e le quattro di Roma (8, 9, 12 e 13 novembre).

L’itinerario prosegue poi in Europa: Ginevra (19 novembre), Stoccarda (21), Düsseldorf (22), Zurigo (24), Francoforte (26), Monaco (27), Bruxelles (30), Utrecht (1 dicembre), Parigi (3 dicembre, sold out), Esch‑sur‑Alzette in Lussemburgo (5), Londra (7 dicembre, sold out) e Madrid (10 dicembre).

Un racconto in sei atti

Lo spettacolo riprende e amplia la formula teatrale sperimentata negli stadi: una messa in scena che unisce pop e narrazione, strutturata in sei capitoli — prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi — per raccontare i cicli di crollo e rinascita individuali e collettivi.

Sul palco, accanto a Mengoni, una band di 13 elementi e sei performer (coreografie di Daniele Sibilli). La cura del dettaglio è centrale: dal disegno del palco ai costumi custom made, fino all’asta del microfono decorata a mano dall’artista.

Le parole dell’artista

“Questo tour sono io, la mia esperienza, la mia visione del mondo – ha spiegato Mengoni – la vita è un processo di decostruzione e ricostruzione: la musica è il mio modo per raccontarlo e trovare bellezza anche nella fragilità”.

Significativa anche la narrativa dello show che si apre su immagini di una città in rovina: è da qui che inizia il lento percorso di ricostruzione attraverso l’identità di sé, scavando per eliminare il superfluo, recuperare l’essenziale, ricostruire di nuovo. Lo show è suddiviso in sei capitoli: prologo, parodo, episodi, stasimi, esodo e catarsi.

In scaletta convivono hit storiche, brani ripescati dal catalogo e cover funzionali alla trama sonora, con la direzione musicale condivisa con Giovanni Pallotti e Francesco Fugazza.

Tra gli elementi di novità della scaletta una versione davvero splendida di Starlight, capolavoro pop dei Superman Lovers che introduce la parte conclusiva dello show.

Marco Mengoni, snodo cruciale

Il tour indoor che si è aperto a Milano è sicuramente il più ambizioso nella storia artistica del cantante che si è imposto all’attenzione generale nell’edizione di X Factor di alcuni anni fa per poi vincere a Sanremo con l’Essenziale e Due Vite conquistando anche un terzo posto all’esordio con Credimi. Tre presenze e altrettanti podi…

Con 85 dischi di platino, oltre 3 miliardi di stream, 8 album e 10 tour all’attivo, Mengoni festeggia 16 anni di carriera. Nel 2025 rinnova la partnership con WAMI: l’obiettivo è portare 10 milioni di litri di acqua potabile in Sri Lanka, in continuità con un progetto avviato nel 2022 (oltre 46 milioni di litri già forniti in diversi Paesi). Tra le uscite recenti, la collaborazione con Annalisa in Piazza San Marco e il singolo estivo Sto bene al mare con Sayf e Rkomi.

La scaletta del tour di Marco Mengoni

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Sai che

La valle dei Re (contiene elementi di “Black Hole Sun” dei Soundgarden)

Non me ne accorgo

Tutti hanno paura (cover di Ernia)

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Fuoco di paglia (cover di MACE)

Cambia un uomo

Luce

Hola

Due vite

L’essenziale (contiene elementi di “Ordinary World” dei Duran Duran)

Mi fiderò

La casa azul

Un fiore contro il diluvio

Appunto 5: Non sono questo

Incenso

ManDarE TuTto All’aRIA

Pazza musica

Starlight (cover di The Supermen Lovers)

Ma stasera

Io ti aspetto

Il tour di Marco Mengoni

13 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Sold Out

15 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Sold Out

17 ottobre 2025 – Milano, Unipol Forum – Sold Out

21 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena (ex Adriatic Arena) – Sold Out

22 ottobre 2025 – Pesaro, Vitrifrigo Arena (ex Adriatic Arena) – Sold Out

24 ottobre 2025 – Casalecchio di Reno, Unipol Arena

25 ottobre 2025 – Casalecchio di Reno, Unipol Arena

28 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Sold Out

29 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Sold Out

31 ottobre 2025 – Firenze, Mandela Forum – Sold Out

2 novembre 2025 – Eboli, Palasele – Sold Out

4 novembre 2025 – Eboli, Palasele

5 novembre 2025 – Eboli, Palasele

8 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Sold Out

9 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Sold Out

12 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Sold Out

13 novembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport – Sold Out

19 novembre 2025 – Ginevra (Svizzera), Arena Genève

21 novembre 2025 – Stoccarda (Germania), Hanns-Martin-Schleyer-Halle

22 novembre 2025 – Düsseldorf (Germania), Mitsubishi Electric Halle

24 novembre 2025 – Zurigo (Svizzera), Hallenstadion

26 novembre 2025 – Francoforte (Germania), Festhalle

27 novembre 2025 – Monaco di Baviera (Germania), Olympiahalle

30 novembre 2025 – Bruxelles (Belgio), Vorst Nationaal / Forest National

1 dicembre 2025 – Utrecht (Paesi Bassi), TivoliVredenburg (Grote Zaal)

3 dicembre 2025 – Parigi (Francia), Salle Pleyel

5 dicembre 2025 – Esch-sur-Alzette (Lussemburgo), Rockhal

7 dicembre 2025 – Londra (Regno Unito), O2 Forum Kentish Town

10 dicembre 2025 – Madrid (Spagna), Palacio Vistalegre