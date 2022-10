Marco Mengoni si esibirà questa sera, a Roma, con la seconda data del suo “Mengoni Live 2022”. Dopo le date estive negli Stadi, il cantautore porta i suoi più celebri successi e gli ultimi brani rilasciati, dal vivo, con una serie di concerti in Italia. Nella scaletta possiamo trovare le hit che lo hanno portato ai primi posti delle classifiche di vendite -e in radio- da “L’essenziale” a “Guerriero”, passando per gli ultimi brani rilasciati, “In città” e “No stress”, presenti nel disco “Materia (Pelle)”. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti disponibili e sulle canzoni che eseguirà live al Palazzo dello Sport a Roma.

Marco Mengoni oggi in concerto a Roma, Info biglietti

Anche la seconda data di Marco Mengoni al Palazzo dello Sport a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti.

Marco Mengoni oggi in concerto a Roma, Scaletta concerto

Qui sotto la scaletta del concerto di Marco Mengoni a Roma:

Esseri umani

No stress

Voglio

Muhammad Ali

Psycho Killer (Talking Heads cover)

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona vita

Roma, Palazzo dello sport, ecco come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma per il concerto di Marco Mengoni. Qui le indicazioni per i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.