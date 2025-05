Marco Mengoni parla della scomparsa della madre: le parole toccanti dell’artista

Parla senza filtri Marco Mengoni, in un’intervista a Vanity Fair. Del suo passato, di politica, dell’amore, dei suoi progetti futuri: sta per tornare nei palazzetti, e ad autunno andrà in giro per l’Europa. Il cantante ha annunciato che sarà semplicemente se stesso, in tutto. Un racconto lungo e articolato che è andato ancora di più nel profondo quando Marco per la prima volta, in 8 mesi, ha parlato di un dolore che è ancora vivo, difficile da condividere e ancora più difficile da affrontare.

La mamma del cantante, Nadia Ferrari è morta a settembre 2024, dopo aver lottato per un brutto male, aveva 60 anni. Una figura centrale della vita di Mengoni, un punto di riferimento: “Dedico questo festival alla donna che mi ha messo al mondo. Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere. Parlo di esperienze di vita privata che sono molto delicate”. La dedica dopo la seconda vittoria sanremese del 2023.

Nadia è sempre stata al fianco del figlio, la sua prima fan, fin dai tempi della sua partecipazione a X Factor, sostenendolo e spronandolo nel portare avanti la passione per la musica. Poi il successo e Mengoni è andato avanti per la sua strada, pur mantenendo un rapporto forte con lei, un legame indissolubile, che rimane in un certo senso ancora oggi, anche se lei non c’è più. “A volte avrei preferito averlo più vicino, alla mia portata – aveva confidato la signora Ferrari a DiPiù Tv – Ma penso che i figli vadano lasciati liberi di fare le proprie esperienze, di crescere e maturare, qualche volta anche di sbagliare.”

Un legame che passa anche attraverso la musica

Marco Mengoni è un cantante di successo, tra i più amati e ascoltati del mondo della musica italiana. Un dolore enorme lo ha colpito a settembre del 2024, la morte di sua mamma. Il cantante ha deciso di parlarne a Vanity Fair. Fino a quel momento non ne aveva mai parlato pubblicamente, quasi come se mettere in parole quel dolore fosse troppo, e forse per questo aveva preferito affidare tutto alla musica, che per lui è sempre stata un linguaggio più diretto, più vero.

“Era la persona che non dovevo perdere mai nella vita, a prescindere dal suo essere madre: con mamma Nadia, infatti, ci sono stati scontri, incomprensioni, mancanze… era Nadia a essere gigante. G-i-g-a-n-t-e. Sapeva essere la più profonda al mondo, per poi trasformarsi in un attimo in una bambina. Però, sono contento di averla avuta con me, di aver lottato come un disperato e di aver fatto di tutto fino all’ultimo.”

Il legame tra Marco e sua madre passa anche attraverso la musica: lei cantava Mia Martini e Mina, era il suo hobby, ed è stata lei a spingerlo a studiare pianoforte. Lui, da bambino, lo odiava, e infatti ha smesso dopo un anno e mezzo, preferendo la chitarra. Anche quella, però, gli dava fastidio alle mani, i calli, il solfeggio lo annoiava… ma lei non smetteva di incoraggiarlo, aveva capito prima di lui quale fosse la sua strada.

“Mia madre è legata intrinsecamente alla musica: non a caso per un po’ mi sono allontanato dal mio mestiere o, almeno, dal mio mestiere in pubblico.” Ha concluso il cantante, spiegando il suo allontanamento recente, perché fare musica senza di lei, che in fondo ne era parte integrante, era diventato troppo difficile.