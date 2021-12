Marco Mengoni ha pubblicato il 3 dicembre 2021 il suo nuovo disco, Materia (Terra). Il cantautore ha ottenuto ottimi risultati nelle prime settimane dall’uscita dell’album e ha annunciato anche due incontri speciali con i fan, previsti a Roma e Milano nel gennaio 2022.

Materia (Terra) ha ottenuto, ad oggi, più di 50 milioni di stream e oltre 25.000 copie che lo certificheranno disco d’oro già il prossimo 27 dicembre. Il nuovo lavoro del cantautore si attesta, inoltre, come il disco più venduto nei negozi per Natale e rimanere in prima posizione nei Bestseller di Amazon, dopo aver conquistato in sole poche ore dall’uscita la 1^ posizione su iTunes ed essere nella Top 20 della piattaforma in oltre 25 Paesi.

Un riscontro e un attesa da parte del pubblico che ha monopolizzato anche i social: Marco Mengoni è rimasto Trend Topic per oltre 20 giorni consecutivi su Twitter ogni giorno con hashtag diversi e generando più di 150mila tweet raggiungendo oltre 10 milioni di persone. Su Instagram ha raccolto 1,2 milioni di contenuti di reazione solo con gli ultimi contenuti pubblicati, mentre con le attività di Facebook l’account di Mengoni ha raggiunto quasi 20 milioni di utenti.

Marco Mengoni incontro con i fan a gennaio 2022

Il cantante ha ufficializzato anche due unici incontri esclusivi, a gennaio 2022 con due presentazioni speciali in due teatri a Roma e Milano rispettivamente il 10 e il 12 gennaio 2022. Due appuntamenti per raccontare al suo pubblico il nuovo album Materia (Terra), approfondirne le tematiche, scavare nelle ispirazioni e arrivare fino a quelle radici, ricordi e ricerche sonore da cui parte il racconto di questo progetto. In queste occasioni il cantautore si svelerà al suo pubblico attraverso un percorso che viaggia lungo la sua carriera, la sua musica, la sua crescita personale e professionale e le riflessioni di questi ultimi anni. Il 10 gennaio il cantautore sarà al Teatro Quirino – Vittorio Gassman di Roma alle ore 18.00 mentre il 12 gennaio sarà al Teatro Lirico – Giorgio Gaber di Milano alle ore 20.30.

Come partecipare all’incontro con Marco Mengoni

Sarà possibile avere accesso esclusivo a questi eventi attraverso un pass che verrà rilasciato acquistando da oggi, lunedì 20 dicembre, la propria copia di Materia (Terra) nei seguenti punti vendita laFeltrinelli: laFeltrinelli di Galleria Alberto Sordi e laFeltrinelli Argentina (Largo di Torre Argentina, 5/A) a Roma, laFeltrinelli di Piazza del Duomo (Via Ugo Foscolo, 1/3) e laFeltrinelli di Piazza Piemonte (Piazza Piemonte, 2/4) a Milano.