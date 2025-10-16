Marco Masini torna in tournée con “Ci vorrebbe ancora il mare” | Tutte le date

Il 2025 è l’anno degli anniversari per Marco Masini: 35 anni dal debutto discografico con l’album omonimo e da Disperato che lo mise in evidenza nella sezione novità del Festival di

Sanremo 1990, che vinse davanti a Franco Fasano e a Gianluca Guidi, il figlio di Johnny Dorelli che conduceva quella edizione insieme a Gabriella Carlucci.

Marco Masini, evoluzione di una carriera

Cinque anni dopo fu la volta de Il cielo della Vergine con Bella stronza. Per il cantautore toscano, 61 anni, è l’occasione buona per festeggiare e per portare tutto il suo repertorio in tournée con una lunga serie di concerti nei palasport.

Il tour si intitola Ci vorrebbe ancora il mare, un live che intreccia classici come del suio primo repertorio come Perché lo fai e T’innamorerai ma anche canzoni che lo hanno imposto di nuovo all’attenzione generale come L’uomo volante, che vinse il Festival di Sanremo nel 2004. In tour anche il suo nuovo progetto 10 Amori.

Biglietti e fonti ufficiali

I biglietti sono disponibili sui canali abituali con qualche data già esaurita.

Con oltre tre decenni di carriera, Masini ha costruito un repertorio che va oltre la nostalgia. Ci vorrebbe ancora il mare è il racconto musicale della sua evoluzione artistica, capace di parlare ancora oggi a un pubblico di età diverse.

Dal pop romantico alle ballate introspettive, fino alla dimensione più rock e ironica, il cantautore fiorentino conferma una delle sue doti più riconosciute: la sua sincerità emotiva.

Il tour di Marco Masini

Conclusa la prima parte del tour, quella estiva con numerose date all’aperto, il concerto si sposta in Palasport e teatri. Diciannove le date in programma, una delle quali all’estero, a Lugano. La prima sabato al PalaEur di Roma

18 ottobre 2025 — Roma, Palazzo dello Sport

19 ottobre 2025 — Lugano (CH), Palazzo dei Congressi

24 ottobre 2025 — Milano, Unipol Forum

25 ottobre 2025 — Firenze, Nelson Mandela Forum

28 ottobre 2025 — Genova, Teatro Carlo Felice

29 ottobre 2025 — Cremona, Teatro Ponchielli

31 ottobre 2025 — Torino, Teatro Colosseo

3 novembre 2025 — Bologna, Teatro EuropAuditorium

5 novembre 2025 — Legnano (MI), Teatro Galleria

7 novembre 2025 — Padova, Gran Teatro Geox

8 novembre 2025 — Brescia, Teatro Clerici

13 novembre 2025 — Varese, Teatro di Varese

20 novembre 2025 — Montecatini Terme (PT), Teatro Verdi

25 novembre 2025 — Bari, Teatro Team

27 novembre 2025 — Catania, Teatro Metropolitan

29 novembre 2025 — Agrigento, Pala Forum

30 novembre 2025 — Palermo, Teatro Politeama Garibaldi

2 dicembre 2025 — Napoli, Teatro Augusteo

5 dicembre 2025 — Torino, Teatro Colosseo