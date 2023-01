Marco Masini si esibirà stasera, 9 gennaio 2023, a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, con una nuova tappa del tour “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme“. Dopo il grandissimo successo della prima parte del tour, che ha fatto registrare ovunque il tutto esaurito e che si concluderà proprio oggi, a grande richiesta si aggiungono nuovi appuntamenti nei teatri italiani a partire dal 17 marzo, ultimi live di questo tour per poter festeggiare con Marco gli oltre 30 anni trascorsi insieme. “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme” è il tour nato dall’esigenza di Marco di ringraziare il proprio pubblico per questi anni trascorsi innamorati gli uni degli altri, e per incontrare ancora una volta i suoi fan, che l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e la scaletta del concerto a Roma.

Marco Masini, Roma, 9 gennaio 2023, info biglietti

Il concerto di Marco Masini a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data di lunedì 9 gennaio 2023.

Marco Masini, Roma, 9 gennaio 2023, la scaletta del concerto

A seguire la scaletta del concerto di Marco Masini, con l’ordine di esecuzione dei brani.

Generation

Spostato di un secondo

Che giorno è

Il confronto

Io ti volevo

Disperato

Perché lo fai

Cenerentola innamorata

L’uomo volante

Le ragazze serie / Ti vorrei / Fuori di qui / Il niente / Malinconoia

Lasciaminonmilasciare

Ci vorrebbe il mare

Caro babbo

A cosa pensi / Cuccioli / E ti amo / Principessa / La libertà / Raccontami di te

Un piccolo Chopin

T’innamorerai

Bella stronza

Vaffanculo

Marco come me

Ecco il calendario con le date aggiuntive del tour di Marco Masini che riprenderà a marzo 2023:

17 marzo 2023 – Grana Padano Theatre, MANTOVA

22 marzo 2023 – Teatro Alessandrino, ALESSANDRIA

23 marzo 2023 – Teatro Galleria, LEGNANO (MI)

31 marzo 2023 – Teatro La Fenice, SENIGALLIA (AN)

6 aprile 2023 – Teatro Ariston, SANREMO (IM)

14 aprile 2023 – Teatro Verdi, MONTECATINI (PT)