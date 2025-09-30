Marco Masini, avete visto la sua casa? Un rifugio incantevole tra musica, cucina e natura

Artista dalla carriera eclettica e versatile. Marco Masini vanta un vasto pubblico di fans che lo segue d’anni. Diverse sue canzoni sono oggi considerate degli evergreen e sono parte della storia della musica italiana. Il cantante toscano ha regalato emozioni diverse e nei suoi testi ha parlato d’amore, ma anche di temi sociali rilevanti. Secondo alcuni rumors è tra i possibili artisti che potrebbero partecipare al prossimo Festival di Sanremo, per lui sarebbe un gradito ritorno all’Ariston. La musica è tra le passioni più grandi di Masini, un mezzo con cui ha espresso i suoi stati d’animo e con cui ha saputo conquistare il pubblico.

Nonostante la popolarità conquistata Marco Masini ha sempre cercato di mantenere un basso profilo in merito alla sua vita privata. Difficilmente è stato protagonista del gossip, e questo anche perché non ama particolarmente i riflettori e evita le polemiche. Tuttavia grazie alla sua presenza sui social è possibile conoscere qualche cosa in più del suo privato. In particolare l’artista ha mostrato, in diverse immagini, alcuni dettagli della sua casa.

Masini ha infatti scelto di abitare in un luogo lontano dal caos cittadino, e ha optato per un posto immerso nella natura e circondato dalla natura. Non è nota la zona precisa, ma a quanto pare la residenza si trova in un’area della Toscana molto bella, un territorio dove prevale il verde e dove è facile rilassarsi. Dagli catti condivisi dal cantante è possibile affermare che si tratta di un vero rifugio, dotato di ogni comfort, ma non eccessivamente grande. Un posto che Masini ha arredato secondo i suoi gusti scegliendo complementi che rispecchiano appieno la sua personalità sobria, ma semplice.

Marco Masini mostra la sua casa: dettagli rustici e tanti strumenti musicali

Il cantante toscano si è mostrato più volte nella sua casa, un luogo dove ama rilassarsi e dove si dedica a tutte le sue passione. L’immobile appare rustico, ma sobrio, non sono presenti complementi d’arredo eccessivamente costosi e questo conferma la semplicità dell’artista. Nella casa ci sono diverse strumenti musicali e angoli dove il cantante trova ispirazione per creare i suoi brani. Le nuance che prevalgono nella villa vanno dal bianco al grigio e ci sono diversi bassorilievi che richiamano la Grecia Antica, altro particolare interesse dell’artista.

Marco Masini ama anche cucinare e non manca di trascorrere del tempo in cucina. Si diletta a preparare piatti tradizionali, ma ama anche sperimentare. La cucina non è eccessivamente grande, è sempre nelle tonalità chiare, ed è uno spazio accogliente e luminoso. La zona giorno ha un divano grigio e diverse mensole, ed è presente un bellissimo pianoforte. Marco è una persona ordinata e pulita e si dedica alla cura della sua casa in modo costante.

La passione per il verde di Marco Masini

La casa di Marco Masini è dotata anche di uno splendido giardino. Il cantante ha una passione per il verde evidente, non a caso trascorre molto del suo tempo libero al giardinaggio. Ha una creatività manuale non da poco, e in diverse occasioni ha confessato che curare le piante è per lui un passatempo rilassante e piacevole. Lo confermano anche diversi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram.

Il rifugio incantevole di Marco Masini è decisamente esclusivo, è un posto davvero unico, lontano dalla frenesia quotidiana a cui il cantante tiene particolarmente e che esprime appieno il suo modo di essere semplice e spontaneo. Nonostante il successo l’artista toscano è rimasto ancorato alle sue origini e ha saputo mantenere i piedi per terra.