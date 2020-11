Marco Carta, via social, ha annunciato ai fan di essere positivo al Coronavirus, tranquillizzandoli poco dopo, comunque sul suo stato di salute.

È un annata in cui non ci si riesce mai a godere appieno le cose belle.

Mentre mi state riempiendo di messaggi per l’uscita del nuovo singolo, ho scoperto di essere positivo al covid.

Nulla di grave: sto abbastanza bene, ma sono ovviamente costretto a rimandare tutta la promozione televisiva.

Mi raccomando: state attenti, fate i bravi perché ‘sto coso non scherza! (Anche se confronto a me è un dilettante 😇)

#tranquilli

#WorldPaper

#Covid #CheGufata #CheTeLoDicoaFare