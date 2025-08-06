Marco Carta finisce in ospedale all’improvviso: salta il concerto, fan in allarme. Come sta

L’ex vincitore di Amici era atteso per un concerto, poi è arrivata la comunicazione dal suo staff: adesso è ricoverato in ospedale

Paura per l’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi, era atteso a un concerto sul Palco di Porto Torres ma il suo staff è stato costretto ad annullare l’evento a causa di un improvviso ricovero in ospedale dell’artista.

Una notizia inaspettata che logicamente ha preoccupato non poco i suoi fan, Carta si sarebbe dovuto esibire sul palco della Festa della Madonna degli Angeli a Porto Torres, ma alla fine è finito in ospedale e per questo motivo ha dovuto annullare la data in Sardegna. A darne notizia è stato il suo staff con una comunicazione ufficiale.

Cosa è accaduto a Marco Carta? Le condizioni del cantante

Marco Carta ha avuto un problema di salute, un malore in seguito al quale è stato necessario il ricovero in ospedale. Sarebbe dovuto essere la sera del 3 agosto sul palco dell’evento in Sardegna ma purtroppo ha dovuto annullare l’evento. Lo staff ha diffuso una nota in cui ha spiegato che il cantante non sarebbe potuto essere allo spettacolo per “cause inderogabili dalla volontà del nostro entourage“.

Nella prima comunicazione non è stato menzionato il malore, ne tantomeno problemi di salute. Successivamente è arrivata un’immagine di Marco Carta in ospedale con una nuova nota in cui si spiegava cosa era accaduto. Nel comunicato si parla, infatti, di un “problema di salute che ha costretto Marco a ricorrere alle cure mediche dell’Ospedale San Donato di Milano”.

Lo staff ha poi informato sullo stato del cantante, spiegando che le sue condizioni al momento sono stabili. Il cantante sarebbe stato ricoverato, sotto consiglio dei medici, per una notte. Per questo motivo ha dovuto rinunciare al concerto in Sardegna: “Le sue condizioni ora sono stabili, ma lo staff medico ha preferito trattenere Marco sino a domani in degenza, nonostante lui abbia tentato fino all’ultimo di garantire la sua presenza”.

Il concerto di Marco Carta a Porto Torres probabilmente sarà organizzato in un’altra data. Sempre lo staff, nella nota diffusa, ha spiegato che appena le condizioni dell’ex vincitore di Amici miglioreranno, ci sarà l’evento tanto atteso. Per il cantante, del resto, si tratta di una sorta di ritorno a casa, cui tiene moltissimo, come spiegato dal suo staff: “(…) Questa data che Marco vuole portate a casa a tutti i costi”. L’entourage del cantante ha poi concluso la nota ringraziando in primis i medici che si sono occupati dell’artista, il Comune di Porto Torres per aver compreso il momento complesso e infine i fan, che hanno inviato a Marco tantissimi messaggi d’affetto per una pronta guarigione.

Il cantante potrebbe comunicare direttamente lui qualcosa ai fan nelle prossime ore, Marco Carta è attivissimo sui social e da questo canale potrebbe scegliere di informare chi lo segue sulle sue condizioni, spiegando magari cosa gli è accaduto. Staremo a vedere.