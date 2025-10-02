Marcella Bella furiosa dopo i giudizi a Ballando con le Stelle: “Offesa come artista e come donna”

È bufera dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle, programma di RAI Uno che torna ad animare il sabato sera con il suo cast di ballerini e aspiranti tali.

Per la verità è da un po’ di anni che la trasmissione di Milly Carlucci sembra voler galleggiare più grazie ai social che alla sua solidità artistica. E per questo coinvolge calciatori, influencer e personalità del mondo dello spettacolo disposti non solo a mettersi al centro della scena. Ma a volte anche a fare da bersaglio.

Ballando con le Stelle, piede sbagliato

Negli ultimi anni le polemiche intorno a una trasmissione che si sta focalizzando un po’ troppo sul contorno e sul trash sono state notevoli. Al punto da chiedersi, domanda che per la verità in Italia ci si fa sempre troppo poco, se sia legittimo che il servizio pubblico di stato investa così tanto su un programma che rincorre la polemica e i click più che la proposta culturale. E sabato sera, con prima puntata della nuova edizione – la ventesima – il programma è partito con il piede sbagliato. Visto che si parla di ballo…

Protagonista involontaria della polemica è stata la cantante Marcella Bella, protagonista del contest in coppia con il ballerino professionista Chiquito.

Marcella a Ballando con le Stelle

Al termine della esibizione della cantane siciliana l’esibizione è stata seguita da commenti ironici, che per molti telespettatori sono suonati offensivi, da parte della giuria. Selvaggia Lucarelli, giudice di lungo corso della trasmissione, ha scherzato sull’outfit della cantante definendolo “smutandato”. Guillermo Mariotto ha azzardato una immagine parlando di “duodeno in vista”, mentre Fabio Canino ha richiamato cliché da villaggi turistici parlando di “signore arrapatissime”.

Marcella ha incassato commenti francamente pesanti. E 31 punti che l’hanno collocata al terz’ultimo posto assoluto. Poi, considerando anche il clamore dei social, dove molti telespettatori hanno protestato per i commenti dei giudici ancora a trasmissione in corso, ha aperto il libro.

La reazione di Marcella Bella

Ospite a La Vita in Diretta, la cantante ha respinto l’etichetta di “smutandata” e ha parlato di “volgarità inattese”: “Ero preparata a critiche sul ballo, non a questo. Mi hanno offesa come donna e artista”. Marcella, 73 anni, ha chiesto pubblicamente le scuse dei giudici, soprattutto a Fabio Canino.

Il quale per la verità ha subito ammesso di avere esagerato: “Non so come mi sia uscita questa frase, è stata infelice e fuori luogo. Non appena vedrò Marcella sicuramente mi scuserò di persona”. Ma la questione è diventata talmente tanto clamorosa che, sempre con il pensiero dell’audience ben presente, è evidente che Milly Carlucci la cavalcherà fin dall’inizio della trasmissione con qualche momento ovviamente pubblico.

Selvaggia Lucarelli ha invece rivendicato il tono ironico sul costume, ammettendo che alcune uscite possano essere state “indelicate”. Mariotto ha liquidato le accuse come “fake news” e difeso la natura iperbolica delle sue battute. Il giudice Ivan Zazzaroni ha invitato a “contestualizzare” il clima di show. Milly Carlucci ha ricordato che Ballando è un programma “inclusivo” e che non vi è intenzione di offendere; al massimo, “una battuta non felice”.

Il caso Ballando con le Stelle approda in Parlamento

Intanto però la polemica ha avuto un immediato riflesso politico. La senatrice Susanna Donatella Campione (FdI), componente della bicamerale contro la violenza sulle donne, ha parlato di “commenti sessisti con frasi squallide e mortificanti”, lodando la compostezza della cantante e invitando i giurati a “rileggere il suo curriculum”. In un successivo intervento, la senatrice ha collegato l’episodio alla più ampia battaglia contro il body shaming, chiedendo coerenza tra messaggi TV e iniziative legislative.

Ma la questione più preoccupante per Ballando con le Stelle è arrivata al momento della lettura dei dati Auditel: il programma è stato infatti sonoramente battuto di cinque punti di share da Tu Si Que Vales e sarà interessante capire se e come questo modo di fare televisione riuscirà ancora a fare audience. Ballando con le Stelle ha in programma 11 trasmissioni fino alla semifinale del 13 dicembre e alla finalissima del 20 dicembre.