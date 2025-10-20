Marcella Bella, chi è e cosa fa il suo (bellissimo) marito

Marcella Bella è tra le artiste italiane più amate dal pubblico, cavalca l’onda del successo da diversi decenni ed è entrata di diritto nella storia della musica grazie a brani che oggi sono considerati evergreen. Attualmente è tra le concorrenti di Ballando con le stelle, e le sue esibizioni hanno sorpreso e sono andate oltre l’aspettative, nonostante qualche critica sopra le righe della giuria. Nel corso della sua carriera Marcella ha avuto diversi flirt, alcuni sono anche finiti al centro della cronaca rosa: tra questi quello con Red Canzian. Giovanissima ha incontrato Mario Merello, suo compagno da 43 anni.

Ma chi è il marito di Marcella? E cosa fa nella vita? Merello è nato nel 1946 e ha conosciuto la cantante per caso a Madonna di Campiglio orami diversi decenni fa. Il loro è sempre stato un amore solido, che raramente è finito sotto i riflettori. All’inizio la storia non fu facile: lui aveva una moglie e un figlio e solo dopo che la cantante rimase incinta decise di chiedere il divorzio. Marcella e Mario si sono sposati nel 1989, dopo 10 anni che stavano insieme, e hanno avuto tre figli: Giacomo, Carolina e Tommaso.

Mario è un imprenditore e non si è mai fatto travolgere dal mondo dello spettacolo, anzi n’è stato sempre molto lontano: “Era ed è totalmente estraneo al nostro mondo e ha sempre lavorato 12 ore al giorno“, ha dichiarato Marcella in un’intervista. Non ci sono molte foto che ritraggono l’imprenditore e si conoscono pochi dettagli sul suo lavoro, è tuttavia certo che ha sempre dimostrato il suo amore alla cantante spesso facendole dei regali sopra le righe, come quello per i suoi 40 anni.

Regalo speciale di Mario Merello per i 40 anni di Marcella

In molti ricordano che per i 40 anni di Marcella il marito, Mario Merello, le fece un regalo davvero speciale: uno yacht dotato di ogni comfort e decisamene lussuoso. Un dono che confermava l’amore dell’imprenditore per la cantante e che rivelava il suo esserci sempre anche se dietro le quinte della sua carriera. Marcella ha sempre parlato in modo positivo del marito, ha esaltato le attenzioni che ha sempre mostrato nei suoi confronti e si è sempre sentita amata:

“Lui riusciva sempre a trovare tempo per me, che ero e sono il suo grande amore”, anche oggi che sono più adulti continuano ad essere il punto di riferimento l’uno dell’altra, ma a quanto pare Mario preferisce mantenere un basso profilo, non apparire nel contesto professionale della moglie e del mondo della tv e dello spettacolo in generale.

Marcella Bella: “Mario? E’ una persona discreta, ma anche ombrosa”

A Il Corriere della Sera Marcella Bella ha parlato della solidità del suo matrimonio e poi ha definito il marito discreto e non solo: ” È una persona discreta, un po’ ombrosa, affascinante perché non si espone troppo. Con lui ho capito che si diventa ricchi solo lavorando sodo.” Ha poi aggiunto: “Nonostante tutto dopo 43 anni siamo ancora qui. Giacomo nacque nel 1980, molto più tardi arrivarono Carolina (1991) e Tommaso (1992).”

Marcella è soddisfatta dei risultati ottenuti professionalmente e ora si sta godendo la sua esperienza a Ballando con le stelle, ha accettato con entusiasmo la proposta di Milly Carlucci perché le permette di mettersi alla prova in una nuovo contesto: è una sfida stimolante e innovativa.