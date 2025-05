Mara Sattei, l’ex cantante di Amici sposa Alessandro Donadei: chi è

Mara Sattei sta vivendo un momento molto bello della sua vita privata, dato che ha annunciato che presto ci saranno le nozze con il suo fidanzato. In occasione della festa organizzata per i suoi 30 anni, la cantante ha infatti ricevuto un’inattesa e romantica proposta di matrimonio. Colui che pronuncerà il fatidico sì con la cantante si chiama Alessandro Donadei, ed è apparso più volte sui social, quando lei ha voluto condividere con i fan la loro quotidianità vissuta insieme. Adesso è stato invece mostrato questo bellissimo momento, che sicuramente l’artista ricorderà sempre e che la porterà a vivere uno dei momenti – quello delle nozze – più emozionanti della sua vita.

Le foto della proposta hanno già fatto il giro del web, e adesso si attendono ulteriori aggiornamenti su quando avverrà questo attesissimo matrimonio.

La proposta di matrimonio per Mara Sattei

La cantante ha appena compiuto 30 anni e ha festeggiato con parenti e amici in una bellissima location di Milano. Il party è stato allestito con luci rosse soffuse e, ad animare tutta la serata, sono stati anche una postazione per la musica, un bel brindisi e una torta a forma di cuore. Tutto questo è stato in realtà solo un anticipo delle emozioni provate dall’artista nel corso della serata. Il momento più romantico è infatti arrivato proprio subito dopo che lei ha spento le sue 30 candeline. Ad un certo punto, il suo fidanzato Alessandro Donadei si è inginocchiato e le ha regalato un bellissimo e simbolico anello, chiedendole così di trascorrere il resto della loro vita insieme. Lei aveva gli occhi lucidi e la gioia nel volto.

Dopo aver pubblicato diverse fotografie della festa, Mara ha quindi voluto condividere con i fan anche l’inatteso momento della proposto. Negli scatti lei abbraccia il fidanzato e festeggia insieme agli amici questa notizia bellissima. Tra l’altro, è stato impossibile non notare la felicità nei volti di tutti i presenti, che già non vedono l’ora che arrivi l’attesissimo momento delle nozze.