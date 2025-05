Manuel Agnelli via da X Factor? L’indiscrezione

La nuova edizione di X Factor è in work in progress, ma in queste ultime ore è sopraggiunta un’indiscrezione che sta facendo tremare l’affezionatissimo pubblico del talent talent show britannico: l’addio di Manuel Agnelli. Neanche il tempo di salutare l’edizione del 2024, vinta da Mimì, che ci si ritrova a dover fare i conti, di un eventuale (grande) cambiamento. Anche se non si tratterebbe della prima volta.

Nel frattempo si è concretizzata la partnership tra MSC Crociere e X Factor Italia. Sulla nave da crociera infatti si sono svolte le prime audizioni degli aspiranti cantanti che tentano di entrare a far parte del programma, quindi tutto procede secondo la tabella di marcia, per regalare dopo l’estate, una nuova attesissima carrellata di emozioni all’insegna della musica.

Il cantautore, polistrumentista fondatore e frontman degli Afterhours, era tornato giusto nella scorsa edizione nel ruolo di giudice per la sesta volta, assieme ad Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi: un cast risultato vincente che ha regalato sorprese, riconfermato anche quest’anno. Ma qualcosa è andato storto?

Manuel Agnelli, una presenza preziosa a X Factor

La presenza di Manuel Agnelli a X Factor in tutti questi anni ha fatto la differenza. Il cantautore con la sua cultura e preparazione artistica è tra i più apprezzati della storia del programma. Il suo approccio ai ragazzi, la sua preparazione e determinazione hanno lasciato il segno non solo all’interno dello show ma anche fuori. Basti pensare che i Maneskin sono stati sotto la sua guida, quando da perfetti sconosciuti hanno partecipato all’edizione del 2017, arrivando secondi.

“All’inizio i Maneskin sono arrivati facendo reggaeton con la camicia a fiori e i cappelloni a larga falda. Li ho spinti tanto io chitarristicamente a suonare in maniera più aggressiva e li ho difesi dai tentativi di lisciarli e ammorbidirli. Io vedevo che soprattutto Damiano, ma anche gli altri, avevano un talento pazzesco nell’essere così arroganti. Con lui funzionava. Ho visto un frontman che era rock di natura, anche se a lui piace molto il pop.” Ha rivelato a Passa dal BSMT, il podcast condotto da Gianluca Gazzoli.

Il frontman degli Afterhours ha poi aggiunto che il loro talento era evidente e che “hanno vinto Sanremo con un pezzo durissimo per Sanremo e l’Eurovision con un pezzo in italiano. Sono orgogliosamente mainstream, sono un’occasione persa per l’Italia. Cerchiamo il pelo nell’uovo invece di capire che un gruppo ha rivoluzionato l’export della nostra musica. Potevano fare scuola e potevamo sfruttare in maniera diversa il fenomeno Maneskin.”

Memorabile il duetto con Damiano David, che Agnelli definisce determinante per la vittoria dei Maneskin al Festival di Sanremo, ma che il vero merito va a loro e alla loro capacità di restare autentici e potenti, senza conformarsi alle regole. E quella scintilla, l’X Factor per l’appunto, l’artista milanese l’ha trovato anche in Mimì Caruso portandola alla vittoria, la sua prima vittoria da giudice.

Il motivo dell’addio

In queste ultime ore è arrivato il colpo di scena: Manuel Agnelli potrebbe lasciare X Factor. Lui che ha preso parte alle edizioni 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2024, e che non essendo consecutive lasciava un barlume di speranza per un suo ritorno futuro. Se non fosse che Gabriele Parpiglia, attraverso la sua newsletter, oltre ad annunciare la novità, ne indica anche i dettagli.

“Manuel Agnelli ha deciso di lasciare il programma. Una scelta senza ripensamento totale e definitiva, quella del rocker, che ha lasciato un’impronta indelebile all’interno del programma, perché ha rappresentato un’autentica ventata di novità nel panorama televisivo musicale italiano”, riferisce il giornalista che prosegue sottolineando il contributo prezioso del musicista al programma grazie al suo “bagaglio culturale e musicale profondo, distante dalle logiche puramente commerciali che spesso dominano questo tipo di programmi”.

La domanda che tutti si pongono è ovviamente: perchè? Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali ma secondo Parpiglia, Manuel non andrebbe molto d’accordo con un altro giudice. Un’indiscrezione che sta alimentando il gossip. “Motivo dell’attrito sarebbe legato al rapporto mai nato con Achille Lauro, che al contrario ha sempre stimato Agnelli”. Afferma il giornalista, il quale conclude che “La produzione sta cercando un nuovo giudice (non si escludono clamorosi ritorni e colpi di scena). Intanto, sono confermati Jake la Furia, Paola Iezzi e ovviamente Achille Lauro. Confermata anche Giorgia alla conduzione”.