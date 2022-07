Manuel Agnelli questa sera, 25 luglio 2022, si esibirà al Carroponte, con una data del suo tour estivo. Nella scaletta del concerto sono presenti sia i brani solisti più recenti dell’artista (da La profondità degli abissi a Proci) sia i pezzi più noti e amati degli Afterhours, come Quello che non c’è, Veleno e Non è per sempre. A seguire, tutte le informazioni sul live, dai biglietti disponibili fino alla scaletta del pezzi, in ordine di esecuzione.

Manuel Agnelli, Carroponte, 25 luglio 2022, biglietti concerto

Sono ancora disponibili biglietti -posto unico- a 34.50 euro per il concerto di Manuel Agnelli al Carroponte, a Sesto San Giovanni (Milano).

Manuel Agnelli, Carroponte, 25 luglio 2022, Scaletta concerto

Pam pum pam

Signorina mani avanti

Veleno (Afterhours)

Non si esce vivi dagli anni ’80 (Afterhours)

Male di miele (Afterhours)

Varanasi Baby (Afterhours)

Bungee Jumping (Afterhours)

Quello che non c’è (Afterhours)

Ballata per la Mia Piccola Iena (Afterhours)

La profondità degli abissi

Proci

Padania (Afterhours)

1.9.9.6. (Afterhours)

Dea (Afterhours)

Lasciami leccare l’adrenalina (Afterhours)

Voglio una pelle splendida (Afterhours)

Non è per sempre (Afterhours)

Bye bye Bombay (Afterhours)

Ci sono molti modi (Afterhours)

Carroponte, Sesto San Giovanni (Milano), Come arrivare

Ecco tutte le informazioni su come raggiungere Carroponte, a Sesto San Giovanni:

In tram e bus: Si può arrivare con la metrotranvia (linea 31) o con il bus 727. Si trova a circa 10 minuti a piedi dalle fermate della metropolitana di Sesto Marelli e Sesto Rondò (Linea 1 Rossa) e Bignami (Linea 5 Lilla).

In treno: la stazione ferroviaria più vicina è quella di Sesto San Giovanni in piazza 1 Maggio. E’ collegata con le stazioni di Milano Lambrate e Milano Porta Garibaldi. Dalla stazione di Sesto, prendere la metro linea rossa per una fermata e scendere a Sesto Rondò.

Ecco, invece, le indicazioni se si arriva in auto:

Dall’autostrada A4 Torino­Venezia, uscita Sesto San Giovanni­Milano Viale Zara.

Dalla Tangenziale Est direzione nord: dopo l’uscita Gobba prendere la Tangenziale Nord per Como-Torino, prima uscita per Sesto Sud.

In zona è presente il parcheggio del Centro Commerciale di Viale Sarca (Centro Sarca), aperto fino all’una di notte.