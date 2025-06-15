Manu Chao live: l’anima libera della musica torna in Italia. Tutte le date

Torna con alcune date imperdibile l’anima libera della musica: Manu Chao sarà di nuovo in Italia e i fan non vedono l’ora.

Oltre 8 album in carriera, concerti in tutto il mondo, e singoli cantati in francese, italiano, spagnolo, inglese, arabo e portoghese. Manu Chao ha fatto della libertà il suo grido di battaglia e dopo un periodo di assenza dall’Italia ha annunciato che tornerà con alcune date davvero imperdibili.

Il ritorno nel nostro Paese dell’artista francese è stato anticipato dalla pubblicazione del singolo A me mi piace – Me gustas tu, cantata da Alfa sul sound dell’indimenticabile brano del 2001 di Manu Chao, che si appresta a diventare la vera hit di questa estate. Sarà l’occasione per riascoltare questo brano, insieme a Clandestino, Bongo Bong e Mr. Bobby, singoli rimasti nell’immaginario collettivo e che fanno parte dello storico repertorio dell’artista.

Manu Chao torna in Italia: tutte le date

Manu Chao, nome d’arte di Jose Manuel Arturo Chao Ortega, è uno degli artisti internazionali meno conformisti e più liberi di tutto il panorama musicale. Considerato la voce degli ultimi, negli anni ha preso importanti posizioni sull’attualità e la politica, ispirando un’intera generazione a far sentire la propria voce sui grandi temi. Dapprima con i Mano Negra e poi come solista, ha raccontato attraverso la musica e la cultura e la musica di ogni angolo del mondo. Classe ’61, nato a Parigi da una coppia spagnola basca in fuga dalla dittatura di Franco, Manu Chao è diventato un simbolo della musica antagonista, fino a divenire la voce dei no-global agli inizi degli anni 2000.

Dunque, come anticipato, questa estate Manu Chao torna in Italia per una serie di concerti prodotti da VignaPR e AND Production. Si parte sabato 26 luglio a Firenze – città a cui il cantante è particolarmente legato – in occasione del Musart Festival, presso il Parco Mediceo di Pratolino. Il 29 luglio, invece, il cantante si esibirà al Lake Sound Park a Villa Erba a Cernobbio, mentre il 1° agosto sarà al Acieloaperto Festival al Parco Fluviale di Santa Sofia, a Foggia. Il 4 agosto Manu Chao torna poi in Toscana, a Livorno, a Piazza del Luogo Pio, mentre il 10 agosto canterà all’Anfiteatro Ivan Graziani ad Alghero, Sassari. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Ticketone.it, Ticketsms.it, Eilo.it e Ticketmaster.it.

Il Presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’inserimento nel cartello dell’AlgheroExperience dell’artista, nell’ambito dell’Alghero Summer Festival. Ha rivelato: “Siamo orgogliosi di ospitare un artista del calibro di Manu Chao ad Alghero, una figura iconica della musica mondiale che con la sua arte ha saputo abbattere confini e unire culture. Il suo concerto non è solo un evento musicale, ma una importante occasione culturale per la nostra città”.