Man’s world è il titolo del nuovo singolo di Marina.

Marina Lambrini Diamandis in precedenza è arrivata alla fama come Marina and the Diamonds. E’ una cantautrice gallese di origine greca.

Diamonds veniva attribuito alla band di supporto che la segue nelle esibizioni live ma in realtà si riferisce ai fan della cantante. Lo ha sottolineato lei stesso:

Io sono Marina. Voi siete i diamanti

Marina, Man’s world significato canzone

Il brano dichiara esplicitamente la volontà della cantautrice: “Non voglio più vivere in un mondo di uomini”. Appare grande quanto gli argomenti di cui sta cantando, vale a dire la persecuzione delle donne e di altri gruppi minoritari nel corso della storia, siano al centro delle sie parole e dell’intenzione del brano: “Mi hai bruciato sul rogo, pensavi fossi una strega / Secoli fa, ora mi chiami solo una cagna.”

Il video è altrettanto evocativo e significativo, con Marina con un gruppo di interpreti femminili e non binari vestiti con costumi ondeggianti e dai colori audaci. Diretto da Alexandra Gavillet e girato nel deserto della Simi Valley, la clip intreccia immagini con le protagoniste baciate dal sole con un messaggio sociopolitico.

Ecco cosa ha raccontato Marina a Vogue:

Il pezzo l’ho scritto la scorsa estate, ad agosto. Avevo già deciso che avrei scritto questo nuovo disco da sola e il processo sembrava una reazione a ciò che avevo pubblicato in precedenza, come spesso accade. Ogni disco che faccio è un po ‘come l’opposto del precedente. All’epoca ero soprattutto ispirato dai cambiamenti che stanno avvenendo per le persone discriminate. All’epoca ero soprattutto ispirato dai cambiamenti che stanno avvenendo per le persone discriminate. L’idea originale per la canzone era quella di scrivere un’istantanea di come le donne e gli individui LGBTQ + siano stati soggiogati e discriminati nel corso della storia risalendo ai processi alle streghe di Salem, dove veniva individuata qualsiasi persona considerata anormale o leggermente alternativa. Questi tipi di modelli sono ancora presenti nella società. È qualcosa che mi ispira e di cui vale la pena scrivere.

Qui potete vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione.

Marina, Man’s world, Lyrics

[Verse 1]

Cheeks are rosy like a Boucher cherub

I’m a strawberry soda

Raise my lashes to heaven

Stars in my hair running like a waterfall

Clouds in the whites of our eyes, we saw it all

Burnt me at the stake

You thought I was a witch, centuries ago

Now you just call me a bitch

[Chorus]

Mother nature’s dying

Nobody’s keeping score

I don’t wanna live in a man’s world anymore

I don’t wanna live in a man’s world anymore

Anymore

[Verse 2]

Marilyn’s bungalow it’s number seven

In the pink palace where men made her legend

Owned by a sheik who killed thousands of gay men

I guess that’s why he bought the campest hotel in LA then

[Chorus]

Mother nature’s dying

Nobody’s keeping score

I don’t wanna live in a man’s world anymore

I don’t wanna live in a man’s world anymore

[Post-Chorus]

If you have a mother, daughter or a friend

Maybe it is time, time you comprehend

The world that you live in

Ain’t the same one as them

So don’t punish me for not being a man

[Bridge]

Spring appears when the time is right

Women are violets coming to light

Don’t underestimate the making of life

The planet has a funny way of stopping a fight

[Chorus]

Mother nature’s dying

Nobody’s keeping score

I don’t wanna live in a man’s world anymore

I don’t wanna live in a man’s world anymore

[Post-Chorus]

If you have a mother, daughter or a friend

Maybe it is time, time you comprehend

The world that you live in

Ain’t the same one as them

So don’t punish me ‘cause I’m not a man

[Outro]

So don’t punish me ‘cause I’m not a man

‘Cause I’m not a man

Le guance sono rosee come un cherubino Boucher

Sono una bibita alla fragola

Alzo le mie ciglia al cielo

Le stelle nei miei capelli corrono come una cascata

Nuvole nel bianco dei nostri occhi, abbiamo visto tutto

Mi hai bruciato sul rogo

Hai pensato che fossi una strega, secoli fa

Ora mi chiami solo cagna

Madre natura sta morendo

Nessuno tiene il punteggio

Non voglio più vivere nel mondo di un uomo

Non voglio più vivere nel mondo di un uomo

Non più

Il bungalow di Marilyn è il numero sette

Nel palazzo rosa dove gli uomini hanno fatto la sua leggenda

Di proprietà di uno sceicco che ha ucciso migliaia di gay

Immagino sia per questo che allora ha comprato l’hotel più campestre di LA

Madre natura sta morendo

Nessuno tiene il punteggio

Non voglio più vivere nel mondo di un uomo

Non voglio più vivere nel mondo di un uomo

Se hai una madre, una figlia o un’amica

Forse è ora, ora che tu comprenda

Il mondo in cui vivi

Non è lo stesso di loro

Quindi non punirmi per non essere un uomo

La primavera appare quando è il momento giusto

Le donne sono violette che vengono alla luce

Non sottovalutare la creazione della vita

Il pianeta ha un modo divertente di fermare un combattimento

Madre natura sta morendo

Nessuno tiene il punteggio

Non voglio più vivere nel mondo di un uomo

Non voglio più vivere nel mondo di un uomo

Se hai una madre, una figlia o un’amica

Forse è ora, ora che tu comprenda

Il mondo in cui vivi

Non è lo stesso di loro

Quindi non punirmi perché non sono un uomo

Quindi non punirmi perché non sono un uomo

Perché non sono un uomo