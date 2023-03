Si intitola “Corde 2023” il tour di Mannarino, annunciato in queste ore e in partenza il 16 giugno a Roma. Preceduto dalla prima edizione “Corde 2013” e dalla seconda nel 2015, il Tour “Corde 2023” partirà dalle due date già annunciate che si terranno a Roma, al Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” venerdì 16 e sabato 17 giugno. Si aggiungono poi i nuovi appuntamenti a Gardone Riviera (BS), Cervere (CN), Cernobbio (CO), Atri (TE), Porto Recanati (MC), Massa d’Albe (AQ), Alghero (SS), Grottaglie (TA), Diamante (CS), Zafferana (CT) e Noto (SR) durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2023 nei principali festival e rassegne culturali estive d’Italia.

Nel 2022, Mannarino – oltre all’esibizione all’Arena di Verona- si è esibito anche al No Borders Music Festival (Sella Nevea – UD), in cui l’artista ha dato vita ad un concerto in notturna in alta quota: in uno dei posti più suggestivi delle Alpi, un omaggio musicale alla luna e alle montagne, in cui il pubblico ha raggiunto la meta dopo una camminata di circa due ore o attraverso un viaggio in cabinovia. A questi eventi si aggiunge la performance a Barcellona, in occasione de La Mercè, la più grande festa della città e una delle più importanti della Spagna. Insieme ai suoi musicisti MANNARINO ha rappresentato Roma – città scelta per l’edizione 2022 – e l’Italia per l’annuale festa che raccoglie la migliore musica nazionale e internazionale.

Mannarino, Tour 2023, biglietti

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire da venerdì 31 marzo 2023 alle ore 15:00 cliccando qui e nei punti vendita da mercoledì 5 aprile 2023 alle ore 11:00.

I biglietti per tutte le date già disponibili sono in vendita online su www.vivoconcerti.com

Venerdì 16 giugno 2023 | Roma @Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

Sabato 17 giugno 2023 | Roma @Cavea Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”

Sabato 01 luglio 2023 | Gardone Riviera (BS) @Festival del Vittoriale Tener-a-mente

Giovedì 13 luglio 2023 | Cervere (CN) @Anima Festival

Sabato 22 luglio 2023 | Cernobbio (CO) @LaVilla Music&Arts Festival

Sabato 29 luglio 2023 | Atri (TE) @AtrIncontra – Piazza Duchi di Acquaviva

Mercoledì 02 agosto 2023 | Porto Recanati (MC) @Arena Beniamino Gigli

Domenica 06 agosto 2023 | Massa d’Albe (AQ) @Festiv’Alba

Venerdì 11 agosto 2023 | Alghero (SS) @Festival Abbadula

Lunedì 14 agosto 2023 | Grottaglie (TA) @Cinzella Festival

Venerdì 18 agosto 2023 | Diamante (CS) @Fatti di Musica, Festival-Premio del Live d’Autore

Venerdì 25 agosto 2023 | Zafferana (CT) @“Sotto il Vulcano Fest, Etna in Scena” – Anfiteatro Falcone e Borsellino

Sabato 26 agosto 2023 | Noto (SR) @“Le scale della Musica, Noto Estate 2023” La Scalinata della Cattedrale