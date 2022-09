Alessandro Mannarino sarà in concerto mercoledì 28 settembre 2022 all’Arena di Verona. Si tratta dell’ultima tappa del suo tour estivo, partito il 3 luglio scorso da Lipari. Un appuntamento che include i successi della sua carriera, incluse le tracce più note presenti nel suo ultimo disco di inediti, “V”, pubblicato a settembre 2022. Qui sotto potete leggere le informazioni sui biglietti ancora disponibili e le anticipazioni sulla scaletta delle canzoni.

Alessandro Mannarino, Arena di Verona, 28 settembre 2022, Biglietti

Sono disponibili solamente due tipologie di biglietti per il concerto di Alessandro Mannarino all’Arena di Verona 2022. Si parte dai 28.17 euro della Gradinata Numerata fino ai 69 euro della Poltronissima Gold Numerata. Cliccando qui potete leggere ulteriori informazioni e acquistare il biglietto.

Alessandro Mannarino, Arena di Verona, 28 settembre 2022, Scaletta concerto

Il concerto di Alessandro Mannarino inizierà alle 21. L’ultimo disco di Mannarino, “V”, rilasciato a settembre 2021, ha conquistato la vetta della classifica Fimi degli album più venduti. I pezzi presenti in V sono stati registrati tra New York, Roma, Rio de Janeiro, Città del Messico e Los Angeles.

Africa

Fiume nero

Agua

Apriti cielo

L’impero

Cantaré

Banca de New York

Lei

Ballabylonia

Serenata lacrimosa

Tevere Grand Hotel

Scetate vajo’

Arca di Noè

Vagabunda

Bandida

Paura

Il bar della rabbia

Statte zitta

Me so ‘mbriacato

Alessandro Mannarino, Arena di Verona, come arrivare

Ecco come arrivare all’Arena di Verona per il concerto di Mannarino all’Arena di Verona, ultima tappa del suo tour 2022.

In autobus

Il centro della città è collegato con i comuni limitrofi e il Lago di Garda da un servizio pubblico di autobus di colore blu.

La stazione degli autobus si trova di fronte alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

In treno

La stazione principale è Verona Porta Nuova. Dalla lì si può accedere agli autobus per il centro, con fermata in Piazza Bra, la piazza centrale dove si trova l’Anfiteatro Arena. Le linee per raggiungere il centro sono: 11, 12, 13, 14, 72 e 73.

È disponibile un servizio di autobus navetta dall’aeroporto alla Stazione FS di Porta Nuova e viceversa. La fermata dell’autobus si trova davanti alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. Anche l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia Montichiari, a 52 Km da Verona, è collegato alla Stazione FS di Verona Porta Nuova da una navetta che effettua il servizio di collegamento due volte al giorno. Anche la fermata di questa navetta si trova davanti alla Stazione FS di Verona Porta Nuova.

Se si arriva in auto, è possibile servirsi di “Parcheggio Arena” in via Bentegodi per parcheggiare.