Maneskin, pronti al ritorno? Il segnale di Damiano David che accende le speranze

Ormai è trascorso quasi un anno dalla pausa – ufficiale – presa dalla band Maneskin dopo il successo ottenuto in tutto il mondo. Damiano David ha iniziato una carriera da solista, che ha dato il via a nuovi progetti musicali e a un tour internazionale con cui si è esibito sui più grandi palchi del pianeta. Proprio il frontman del gruppo, in un’intervista rilasciata per la rivista britannica New Musical Express, ha confessato che potrebbe esserci una reunion dei Maneskin ma solo ad una condizione. “Dobbiamo essere tutti ben riposati” – ha detto – “E fare qualcosa che sentiamo davvero dentro, che non sembri un lavoro“.

I progetti individuali dei componenti dei Maneskin

Nonostante l’ultima dichiarazione di Damiano, la reunion della band non sembra in realtà essere così scontata. Alcune fonti hanno infatti detto che Victoria, Thomas e Ethan non sarebbero stati molto felici per la svolta pop del cantante. Le indiscrezioni dicono però che potrebbe esserci all’orizzonte un nuovo progetto per la rockband italiana che, dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest, ha letteralmente conquistato il mondo. Poi c’è stata la pausa e l’inizio di un percorso da solista per Damiano David, che ha pubblicato il suo primo album Funny Little Fears, non ottenendo però i risultati sperati. Negli Stati Uniti non è infatti riuscito ad entrare nella Billboard 200, mentre nel Regno Unito è arrivato solamente nella posizione 68 della Official Album Charts.

L’artista sta intanto continuando ad esibirsi durante i festival estivi, nell’attesa che arrivi l’11 settembre, giorno in cui partirà il suo tour europeo. La prima tappa sarà Varsavia, ma l’ex frontman canterà anche a Milano e Roma. Non tutti sanno però che anche gli altri tre componenti dei Maneskin hanno portato avanti dei progetti da solisti. Victoria De Angelis ha ad esempio pubblicato un disco techno indipendente ma ha deciso di divulgarlo solo alla stampa internazionale. Thomas ha invece avuto qualche collaborazione con Tom Morello e Patti Smith, mentre il batterista Ethan ha firmato la colonna sonora di un film indipendente, presentato lo scorso anno alla Festa del Cinema di Roma.

La reunion dei Maneskin ci sarà?

Dopo che Damiano ha appunto dichiarato di essere pronto per un’ipotetica reunion della rockband, non ci sono state molte conferme a riguarda. Al momento nessuno degli altri tre ha infatti commentato ufficialmente le parole del frontman. Le voci dicono però che gli artisti potrebbero essere favorevoli a una reunion, avendo ancora voglia di dire qualcosa insieme.