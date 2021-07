E’ uscito Mandala, il nuovo singolo di Danti feat. Boro Boro, Albarosie, Chesca.

Ad un anno di distanza da Liberi feat. Raf e Fabio Rovazzi, uno dei tormentoni che ha animato l’estate 2020, con Mandala, Danti vuole entrare a gamba tesa in questa caldissima stagione musicale portando una fresca hit dal sound globale.

Si tratta di una sorta di viaggio intorno al mondo con scalo a Milano, Portorico, Giamaica e Torino. Mandala punta al melting pot di culture e background musicali: è descritta come un inno alla musica, alla leggerezza e alla ripartenza tutti insieme dopo questo momento di stop mondiale, come raccontato dallo stesso Danti:

“Il brano è nato in un momento difficile per tutti, l’ho scritto mosso dal desiderio di tornare a fare musica insieme. Ed insieme cantiamo la speranza di tornare alla vita che avevamo prima di questo periodo complicato che ha fermato il mondo e diviso le persone. Quello che mi auguro e che auguro a tutti è di rivivere quelle sensazioni ed emozioni che nel bene o nel male ci sono mancate”

Qui sotto potete ascoltare Mandala di Danti feat. Boro Boro, Albarosie e Chesca. A seguire il testo della canzone.

Eeh

Kingston, Jamaica represent

Le strade non portano

i soldi non contano

i bro’ non rispondono

se sei Salvini al citofono

è un gioco di comodo

scegli tra verità e obbligo

ho i nodi allo stomaco

pensieri che cadono in domino

Tutti in para, chiusi in casa

quarantena in una villa confiscata

ne fumo quaranta, fra’, in mezza giornata

mandala tu, io l’ho appena mandata

E c’è tutta la gente che grida

come se fosse in una corrida

è una vida un po’ loca e un po’ vandala

mandala, mandala, mandala

Dammi un’estate banale

l’ignoranza popolare

il dito medio di Cattela

mandala, mandala, mandala

noi siamo qua per restare

neanche più l’ora è legale

non me ne vado rimango qua

mandala, mandala, mandala

Mandala, mandala, mandala

partin’ from Ochie to Panama

stealin’ and bossin’ each other one

mandala, mandala, mandala

Mandala, mandala, mandala

partin’ from Ochie to Panama

Kingston, Giamaica, Italia

Mandala, mandala, mandala

que este party no se acabe

hasta mañana nadie se va

haciendo lo que la gana nos da

los nenas se las trae

dance with me con la nota, ay

el bilete nunca se me cae

tu y yo hasta abajo y nos vamos a el sky

I’m used to the mountains of Kingston

’cause all the green make you bring song

you’ve got to be ice, so we say

Who are the real Family

E c’è tutta la gente che grida

come se fosse in una corrida

è una vida un po’ loca e un po’ vandala

mandala, mandala, mandala

Dammi un’estate banale

l’ignoranza popolare

il dito medio di Cattelan

mandala, mandala, mandala

noi siamo qua per restare

neanche più l’ora è legale

non me ne vado, rimango qua

mandala, mandala, mandala

Mandala, mandala, mandala

partin’ from Ochie to Panama

stealin’ and bossin’ each other one

mandala, mandala, mandala

Mandala, mandala, mandala

partin’ from Ochie to Panama

Kingston, Jamaica, Italia

Non dirmi cosa devo fare

decido io quando è il finale

fai ripartire la musica

mandala, mandala, mandala

mandala, mandala, mandala

mandala, mandala, mandala