Mancanze affettive è un brano di Tedua presente nel suo ultimo album -già successo di streaming e vendite- che vede la collaborazione del cantante con il collega Geolier, lanciatissimo con i suoi album “Il coraggio dei bambini” e molto presente in altri featuring. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo e significato della canzone.

La canzone è stata dal disco di Tedua “La divina commedia”.

La canzone, ovviamente, parla di come le mancanze affettive siano peggiori di quelle economiche. Ci sono cicatrici e sofferenze dentro ognuno di noi e che accomunano tutti, dai figli di notai ai capi che fanno TikTok a chi vende il proprio corpo e chi è un onesto lavoratore con il peso e la responsabilità sulle spalle. E lo stesso Geolier canta “Quanti mancanze affettive m’hanno reso selettivo, Aggio chiesto n’abbraccio, ma so’ ccose primitive”.

Tedua feat. Geolier, Mancanze affettive, Testo della canzone

Sono mancanze affettive

Danno ferite peggio di quelle economiche

Tipo una tigre, vedi le strisce, la cicatrice che ho con me

Non puoi capire, ti provo a dire frasi che sono un po’ ironiche

Ma sei irascibile, nell’iride c’è un vortice

Sono mancanze affettive

Danno ferite peggio di quelle economiche

Tipo una tigre, vedi le strisce, la cicatrice che ho con mе

Non puoi capire, ti provo a dire frasi un po’ ironiche

Ma sеi irascibile, nell’iride c’è un vortice, ehi

Dio, proteggi quelle anime, lacrime su una lapide

Il mare è malleabile e ho metafore drammatiche

Il mio corpo steso esanime sul palco come un martire

Proteggi i miei fratelli, onesti lavoratori

La sera schiena a pezzi, danno i pezzi sui vassoi

Nella Milano bene dove non ti annoi

A una festa di figli di notai

Notai poco in comune tra me e lei, ma provai (Provai)

Proteggi quei ragazzi che mi hanno cresciuto in piazza

Con la doppia faccia in una nottataccia

Riconoscendo quella falsa per non porgere la guancia

A chi è rimasto indietro, sottopagato, in una bolla di vetro

Con un capo che fa i TikTok

Con qualche bitch di venti anni in meno

E tutti i giorni è lì che fa lo scemo

Ma ognuno semina, raccoglie ciò che merita, non è una predica

Qualche ignorante è ipocrita ogni volta che non medita

Ma gli alberi li poti da piccoli

In quei vicoli molti non hanno ricevuto stimoli

Quanti con l’ego dell’uomo vero

Maneschi perché il padre dava manrovesci

La vida loca o ti insegna o è un’insegna per il Paese dei balocchi

Torni con le orecchie d’asino come chi ci è rimasto sotto con i cartoni

Sono mancanze affettive

Danno ferite peggio di quelle economiche

Tipo una tigre, vedi le strisce, la cicatrice che ho con me

Non puoi capire, ti provo a dire frasi che sono un po’ ironiche

Ma sei irascibile, nell’iride c’è un vortice

Sono mancanze affettive

Danno ferite peggio di quelle economiche

Tipo una tigre, vedi le strisce, la cicatrice che ho con me

Non puoi capire, ti provo a dire frasi un po’ ironiche

Ma sei irascibile, nell’iride (Yeah) c’è un vortice

Quanti mancanze affettive m’hanno reso selettivo

Aggio chiesto n’abbraccio, ma so’ ccose primitive

Nn’ero chissà chi e nun tenevo nu mutivo

Sapevo sulo comme se suffreva e se respira

A Dio ce chiedesse quase quase tutte cose

Na mancanza se nota dint’a ll’uocchie chiuse

Mentre sto triste, me chiedeno na foto

Rido e me metto in posa, nn”o vede nisciuno

Yeah, ah, quando mancano ‘e sorde o te manca nu pate

Te manca na mamma o n’abbraccio da essa

‘Sta vita ha premiato chi ha fatto tutte cose comme dicev’essa

Quando vuó sulo nu “Comme staje?”

Nisciuno t”o ddice, nisciuno m”o ddice

I’ a nisciuno c”o dico comme sto

Stongo triste o felice, dico: “Bbuono”

T”o ggiuro, i’ vulevo sulo ca tu m”isse capito ‘e cchiù

Però nun fa niente e ‘a vita te tratta accussì

Chi me dicette ch”a vita te dà tutto e s”o piglia

A mmeno che tu nn’t”o stipe

Sono mancanze affettive

Danno ferite peggio di quelle economiche

Tipo una tigre, vedi le strisce, la cicatrice che ho con me

Non puoi capire, ti provo a dire frasi che sono un po’ ironiche

Ma sei irascibile, nell’iride c’è un vortice

Sono mancanze affettive

Danno ferite peggio di quelle economiche

Tipo una tigre, vedi le strisce, la cicatrice che ho con me

Non puoi capire, ti provo a dire frasi un po’ ironiche

Ma sei irascibile, nell’iride c’è un vortice