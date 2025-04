“Mamma Mia!”: il musical dei record fa il suo ritorno in Italia

Il musical famoso in tutto il mondo ha scelto due tappe italiane per il tour mondiale del suo 25esimo anniversario

Mamma Mia! è una garanzia di successo e di coinvolgimento del pubblico. Il celebre musical, famoso in tutto il mondo, fa il suo ritorno in Italia. Un successo straordinario che ha incantato milioni di persone e che non esaurisce il suo appeal, nonostante la storia sia conosciutissima e sia diventata anche un film incredibile con la bravissima Meryl Streep nel 2008, che ha sbancato il box office, seguito dieci anni più tardi da Mamma Mia! Here We Go Again, il sequel che non ha deluso le aspettative, coinvolgendo allo stesso modo il pubblico appassionato.

Una storia, per l’appunto, dal fascino intramontabile, scritta a quattro mani dalla drammaturga britannica Catherine Johnson e dall’ex chitarrista e cantante della band svedese ABBA (primi vincitori svedesi dell’Eurovision Song Contest) Björn Ulvaeus. Proprio il celebre brano Mamma Mia, pubblicato nel 1975 come estratto dall’album ABBA, ha ispirato la vicenda di Sophie Sheridan.

Com’è noto, la giovane non sa chi sia suo padre e, alla vigilia del matrimonio, decide di scoprirlo, invitando i tre uomini più importanti della vita di sua madre, Donna, sull’isola greca dove vent’anni prima avevano trascorso i momenti più belli della loro giovinezza. Il tutto è ovviamente arricchito magnificamente con i ritmi coinvolgenti dei maggiori successi degli ABBA.

Tutti i dettagli delle tappe italiane

Mamma Mia!, tra i musical più famosi di sempre, arriva al Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e al TAM Teatro Arcimboldi Milano, in occasione del tour mondiale che celebra il 25º anniversario dal debutto, avvenuto a Londra il 6 aprile 1999 al Prince Edward Theatre. La rappresentazione è andata in scena per cinque anni consecutivi, fino al 2004, quando è stata spostata al Prince of Wales Theatre. Dal 2012 è in scena al Novello Theatre.

Il celebre spettacolo, che vanta oltre 65 milioni di spettatori e 50 produzioni in 16 lingue diverse, sarà a Trieste dal 23 al 27 aprile 2025 e a Milano dal 30 aprile all’11 maggio 2025. La commedia musicale appassiona perché unisce i temi dell’amore, dell’amicizia e della famiglia e, sulle note degli ABBA, trasformerà i due teatri italiani nella ormai iconica isola greca, per far vivere al pubblico un’esperienza indimenticabile.

La direzione artistica del musical è affidata a Phyllida Lloyd, mentre la coreografia è di Anthony Van Laast. Le scenografie e i costumi sono firmati da Mark Thompson, il design luci è a cura di Howard Harrison e il sound design è di Andrew Bruce e Bobby Aitken. La direzione musicale e gli arrangiamenti sono affidati a Martin Koch. Lo spettacolo, che sarà rigorosamente in inglese con sopratitoli, presenta nel cast Ellie Kingdon nel ruolo di Sophie Sheridan e Steph Parry nei panni di Donna Sheridan. I tre attori maschili principali saranno Stuart Reid (Harry Bright), Bob Harms (Bill Austin) e Richard Standing (Sam Carmichael).