E’ uscito oggi il nuovo progetto di Maluma, #7DJ (7 Dias en Jamaica) composto da 7 tracce che saranno accompagnate, ciascuna, da un video.

Infatti, il visual album consiste in 7 brani e 7 video connessi tra di loro che porteranno ad intraprendere un viaggio audiovisivo mentre Maluma esplora il cuore della Jamaica, lasciandosi alle spalle i fronzoli della fama e entrando in contatto con una nuova realtà, arricchita dagli abitanti, dalla musica e dallo spirito di libertà dell’isola. 36 Grados ha prodotto il cortometraggio, girato tra Jamaica e Los Angeles, composto da sette video interconnessi che rendono l’album un’avventura audiovisiva.

L’idea di dare vita a un visual album è nata più di un anno fa durante un viaggio di sette giorni in Jamaica, luogo che Maluma ha sognato di vedere fin da quando era bambino, fatto insieme ai suoi amici più cari e ai collaboratori di sempre. L’artista è stato in grado di immergersi nella vita e nei suoni dell’isola, trascorrendo il tempo a scrivere e creare ogni giorno nuove connessioni e fusioni di sound, in un viaggio che lui stesso descrive come un’esperienza che gli ha cambiato la vita.

Il disco è stato prodotto da Edgar Barrera “Edge”, Johany Alejandro Corral “Nyal” e The Rude Boyz (Kevin “ADG” Jimenez e Bryan Lezcano “Chan El Genio”). I testi dell’album sono tutti a cura di Maluma insieme a Edgar Barrera, Vicente Barco, Johany Corral “Nyal”, Kevin Jimenez, Bryan Lezcano, Miky La Sensa, Ziggy Marley e Charly Black tra gli altri.

In apertura posto potete vedere l’immagine della cover, creata dall’artista colombiano Federico Uribe, noto per realizzare sculture e opere darti attraverso l’utilizzo di materiali riciclati. L’artwork creato con pezzi di plastica riciclati è uno spettacolare ritratto di Maluma, che verrà messo all’asta e il cui ricavato sarà destinato al 100% alle associazioni ambientaliste no-profit presentate dalla fondazione El Arte De Los Sueños di Maluma.

A seguire potete leggere la tracklist (e vedere il relativo video cliccando sul titolo). Inoltre, potete ascoltare l’album in streaming:

1 Tónika (Ft. Ziggy Marley)

2 Love (Ft. Charly Black)

3 Chocolate

4 Agua de Jamaica

5 Desayun-Arte

6 La Burbuja

7 Peligrosa