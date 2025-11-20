Malgioglio, chi è il fidanzato turco Onur: lavoro, età, quando si sposeranno

Cristiano Malgioglio coronerà presto il suo sogno d’amore con il fidanzato Onur, l’uomo che ha letteralmente conquistato il suo cuore e con cui vive una storia d’amore lontano dalle luci dei riflettori. Tra un impegno lavorativo e l’altro, il paroliere vivrà presto una gioia incredibile, com’è stato annunciato dal diretto interessato in una sua vecchia ospitata nel salotto televisivo di Verissimo, talk show Mediaset condotto da Silvia Toffanin.

Il lavoro e la vita privata di Onur

Il futuro sposo del famoso cantautore è appunto il giovane Onur, un uomo di 40 anni che gestisce – insieme al fratello – una palestra a Istanbul. L’uomo è infatti originario proprio della Turchia e sarebbe stato lui a rubare il cuore di Malgioglio. I due hanno una storia d’amore da qualche tempo, tanto che lui lo avrebbe anche accompagnato al Festival di Sanremo, quando ha co-condotto la kermesse insieme a Carlo Conti lo scorso anno. “Ho sempre chiuso le mie storie prima che fossero gli altri a lasciarmi” – ha detto Cristiano dopo la sua partecipazione alla kermesse musicale – “ho paura delle relazioni perché prima o poi finiscono e preferisco io chiuderle per non soffrire”.

Da quella confessione è in realtà trascorso quasi un anno e i due sono più innamorati che mai, tanto che proprio l’autore ha annunciato il matrimonio con lui. I due sono sempre stati molto riservati anche se, qualche tempo fa, lo stesso Malgioglio aveva rivelato che Onur lo aveva raggiunto in Italia per stargli accanto ma che era stato costretto a ripartire per lavoro. “Adesso lo raggiungo io in Turchia“, aveva dichiarato. Il loro è quindi stato sin da subito un amore a distanza, che potrebbe suggellarsi presto con un fatidico sì. L’autore ha annunciato che si sposerà a novembre 2025, anche se non è stata specificata la data esatta. La sua testimone di nozze sarà Alessandra Celentano.

Cristiano Malgioglio e il rapporto con Celentano