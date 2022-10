Male è il brano inedito presentato da Tommy Dali ad Amici 2022. Il cantante ha potuto contare sulla produzione di Riccardo Scirè per il brano e lo ha interpretato, per la prima volta, durante il daytime del talent show in onda martedì 11 ottobre 2022. Tommy è stato scelto da Rudy Zerbi per la sua squadra ed è entrato nel programma direttamente nella prima puntata dei casting.

Tommy Dali, Male, Significato canzone

Il brano parla dell’amore nei confronti di una ragazza senza la quale non sa stare, un mix di passione e dolore che sembrano indissolubili fra loro (“Si baby fammi del male, yeah, senza non ci so stare, Sei il mio film preferito che guarderei all’infinito”)

Tommy Dali, Male, Ascolta la canzone (video esibizione)

Potete ascoltare la canzone e vedere la video esibizione cliccando qui.

Tommy Dali, Male, Testo canzone

Io mi ricordo le notti

e ti guardavo fumare

e quelle volte che odiavo me stesso allo specchio

mi guardava male, yeah

e che brutti ricordi e una faccia da schiaffi

e quando te ne andavi io prendevo a pugni le porte del taxi

Si baby fammi del male, yeah

senza non ci so stare

Sei il mio film preferito che

guarderei all’infinito

baby fammi del male, yeah

senza non ci so stare

Sei il mio film prferito che

guarderei all’infinito

E mi ricordo le notte

e ti guardavo fumare

e quelle volte che odiavo me stesso allo specchio

mi guardava male, yeah

e che brutti ricordi e una faccia da schiaffi

e quando te ne andavi io prendevo a pugni le porte del taxi

Si baby fammi del male, yeah

senza te non ci so stare

il mio film preferito che

guarderei all’infinito

baby fammi del male, yeah

senza te non ci so stare

il mio film preferito che

guarderei all’infinito