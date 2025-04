Mahmood e le ultime date del suo tour

Mahmood torna in tour con cinque date imperdibili in Italia per salutare il suo pubblico e chiudere un capitolo musicale durato tre anni.

Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, è uno di quegli artisti che hanno saputo ridefinire i confini della musica pop italiana. Con uno stile inconfondibile, che mescola sonorità urban, influenze internazionali e testi profondi, Mahmood si è affermato nel panorama musicale non solo come cantautore ma come voce autentica di una nuova generazione.

Nato a Milano da madre sarda e padre egiziano, ha saputo trasformare le sue origini in un linguaggio artistico personale, in cui identità e contaminazione culturale convivono in modo naturale. Il successo di questi ultimi anni, del resto, ne è la prova.

Parte il “N.L.D.A. Tour” di Mahmood, ben 5 date in tutta Italia

Dalla vittoria a Sanremo nel 2019 con “Soldi”, un brano diventato un fenomeno globale, fino ai riconoscimenti internazionali e alle collaborazioni con artisti come Blanco e Woodkid, Mahmood ha sempre tenuto il pubblico con il fiato sospeso, traccia dopo traccia, live dopo live. La sua forza sta nell’equilibrio tra fragilità ed energia, tra intimità e spettacolo, qualità che hanno fatto di lui un punto di riferimento per chi cerca nella musica qualcosa di più profondo del semplice intrattenimento.

Adesso, dopo tre anni intensi, il cantautore è pronto a tornare sul palco con il suo nuovo progetto live: il ‘N.L.D.A. Tour’, acronimo del suo ultimo disco Nei letti degli altri. Un album che, come ha più volte raccontato lui stesso, ha segnato una fase importante della sua crescita artistica e personale. E questo tour, come ha dichiarato, non sarà soltanto un concerto, ma un vero e proprio saluto: «Questo tour sarà la chiusura di un percorso che è durato 3 anni. Più che un concerto sarà un saluto a tutti quelli che hanno sostenuto il disco Nei letti degli altri».

Le date annunciate sono cinque e toccheranno le principali città italiane. Si parte il 17 maggio 2025 all’Unipol Arena di Bologna, poi si prosegue il 20 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, il 21 maggio al Palapartenope di Napoli, il 24 maggio all’Inalpi Arena di Torino e infine il 25 maggio all’Unipol Forum di Milano, sua città natale. Un mini tour, sì, ma costruito con l’intenzione di creare un filo diretto con il pubblico, quasi come fosse una stretta di mano finale, prima di un possibile nuovo inizio.

Chi conosce Mahmood sa bene che ogni suo live è molto più di una scaletta di canzoni: è un viaggio emotivo, visivo, sonoro. Non si limita a cantare, racconta. Mette in scena la sua visione del mondo, delle relazioni, del dolore e della bellezza. E questo tour, senza ombra di dubbio, avrà lo stesso impatto. Per chi lo ha seguito fin dall’inizio, per chi lo ha scoperto strada facendo, per chi ha amato Nei letti degli altri, queste cinque date sono l’occasione per condividere un momento unico, irripetibile, che segna la fine di un percorso e, forse, l’inizio di qualcosa di nuovo.