Mahmood e Blanco hanno litigato? La smentita (video)

Negli scorsi giorni, il portale ‘Today’ ha riportato un curioso retroscena che riguarda due dei cantanti del momento, ovvero Mahmood e Blanco, che, recentemente, hanno conquistato il sesto posto all’ultima edizione dell”Eurovision Song Contest‘ con il brano sanremese ‘Brividi’.

Secondo il sito, tra i due cantautori si sarebbe avvertita ‘aria di tesa’ nel backstage del ‘Radio Zeta Future Hits Live, avvenuto lo scorso giovedì:

Beninformati parlano di un Mahmood che si aggirava al telefono nella grande sala dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, per poi sedersi in disparte aspettando il suo turno per salire sul palco. Dalla parte opposta Blanco, che ha salutato colleghi e addetti ai lavori e si è divertito a guardare una partita di biliardino. Insomma, chi si aspettava di rivederli affiatati e complici come ci avevano abituato a Sanremo (non solo davanti alle telecamere) sarebbe rimasto molto deluso, raccogliendo nell’aria un gelo neanche troppo nascosto.