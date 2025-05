Maggio 2025: tutti i concerti da non perdere, da Gaia a Il Volo

Maggio 2025 si accende di musica in tutta Italia: Gaia, Mahmood, Il Volo, Tosca e molti altri sono pronti a infiammare il pubblico.

Con l’arrivo di maggio, il calendario musicale italiano si trasforma in una festa continua. È il mese in cui, senza ombra di dubbio, la musica dal vivo torna a far battere i cuori degli appassionati in ogni angolo del Paese.

Dai grandi palazzetti alle location storiche, la voglia di emozioni è più viva che mai, e il pubblico risponde presente. Milano, Roma, Verona, Napoli, Assisi: nessuna città sembra voler restare fuori da questo vero e proprio tour collettivo che attraversa generi, generazioni e gusti.

Le date di maggio che non puoi perdere

Si parte con Gaia, il 7 maggio al Fabrique di Milano. Un’artista giovane, sì, ma con un’identità ormai consolidata, capace di mescolare pop e influenze latine con una freschezza che conquista fin dal primo ascolto. Subito dopo, l’8, il 10 e l’11 maggio, tocca a Il Volo: la location è da togliere il fiato, l’Esedra di Palazzo Te a Mantova. Tre date che promettono non solo musica, ma anche atmosfera, storia e bellezza.

Nello stesso giorno, 8 maggio, torna anche Myss Keta, regina dell’underground e delle notti milanesi, che sale sul palco dell’Alcatraz. Chi ha già assistito a un suo live sa bene che si tratta di uno spettacolo che va oltre la musica: è un manifesto di stile, ironia e libertà. Un paio di giorni dopo, l’11 maggio, si cambia completamente tono con Claudio Baglioni al Teatro Lyrick di Assisi. Una tappa che profuma di poesia, perfetta per chi cerca un momento più intimo ma altrettanto intenso.

Il 13 maggio l’Arena di Verona si prepara ad accogliere Riccardo Cocciante. Qui si parla di una vera leggenda, uno di quei nomi che bastano da soli a riempire uno spazio immenso con le emozioni di un’intera carriera. Sempre in quel periodo, anche Tosca fa il suo ritorno dal vivo, il 16 maggio a Roma, con una serata all’Auditorium Parco della Musica che si preannuncia ricca di raffinatezza e intensità vocale.

E poi c’è Mahmood. Che dire? Forse è lui l’artista più atteso del mese. Non solo per i successi internazionali, ma perché è uno di quelli che sul palco danno tutto. Dal 17 al 25 maggio sarà protagonista di un tour che toccherà Casalecchio di Reno, Roma, Napoli, Torino e infine Assago. Un viaggio musicale che si snoda tra hit, eleganza e quella capacità unica di raccontare emozioni contemporanee.

Insomma, maggio 2025 non concede pause. Ogni giorno è una nuova occasione per farsi trasportare dalla musica, per ballare, per emozionarsi, per cantare a squarciagola o semplicemente ascoltare. I nomi in cartellone sono solo una parte della bellezza che questo mese regala. E in un mondo che corre, prendersi il tempo per un concerto è, forse, uno dei pochi atti di resistenza autentica che ci restano.