Madonna annuncia “Confessions on a Dance Floor – Part 2”: nuovo album dance nel 2026

Madonna annuncia su Instagram un nuovo album dance per il 2026: “Confessions on a Dance Floor – Part 2”. E inoltre annuncia il suo ritorno alla Warner Records e una collaborazione con Stuart Price.

Madonna, quante novità

Fu proprio la Warner a tenere a battesimo l’album del 2005, quello di Hung Up, prima di Hard Candy e del suo temporaneo passaggio alla Interscope-Geffen. Elemento chiave del progetto è Stuart Price, storico collaboratore e architetto del suono del disco del 2005: una relazione consolidata e di reciproca stima che Madonna, 67 anni, ha fortemente voluto per la realizzazione di questo suo nuovo progetto.

L’intenzione della pop-star è quella di tornare a un sound club-oriented, coerente con la scia lasciata dal tour “Celebration” che l’ha vista sul palco con tanti ballerini ma senza musicisti, in un contesto assolutamente dance.

Madonna torna al passato e alla dance

Il sito ufficiale di Madonna ha ribadito la novità e il legame con il classico del 2005, rafforzando l’idea di un sequel vero e proprio più che di un semplice richiamo estetico. Al momento non ci sono dettagli su tracklist, singoli o finestra di uscita più precisa del 2026.

Oltre a Price, negli ultimi mesi Madonna è stata avvistata in studio con Max Martin altro professionista stimatissimo dalla cantante. Sarebbe stato lui a lavorare sugli arrangiamenti delle canzoni portate dal vivo.

La notizia è ufficiale ma è già da alcuni mesi che la cantante stava pianificando il suo futuro. E l’idea di una ri-connessione con Price per nuova musica era proprio uno degli indizi più credibili che oggi trova conferme ufficiali.

Il successo di Confessions

“Confessions on a Dance Floor” resta uno dei capitoli più fortunati e influenti della carriera di Madonna, capace di ridefinire la dance-pop mainstream dei primi anni 2000 riportando l’attenzione alla dance storica, a cominciare dal singolo Hung Up, primo un po’ ovunque, che era costruito sul campionamento di un brano eterno come Gimme! Gimme! Gimme!, superclassico degli ABBA del 1979.

Il ritorno alla coppia Madonna–Price e alla Warner suggerisce una mossa strategia importantissima: un progetto pensato per i club e per i fan storici, ma con un’ambizione mainstream.