Appuntamento con il concerto di Madame, domenica 5 novembre 2023, a Roma all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia. La cantante porterà, dal vivo, sul palco, i suoi più noti successi e anche i brani più recenti come la sanremese “Il bene nel male” e “Aranciata”, uscita nell’estate scorsa.

A seguire potete leggere tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Madame, la scaletta del concerto a Roma, 5 novembre 2023

Ecco, a seguire, la scaletta del concerto di Madame a Roma con l’ordine di esecuzione dei brani. Il concerto inizierà alle 21.

Istinto

Quanto forte ti pensavo

Tu mi hai capito

DONNA VEDI

PENSAVO A… – SKIT

Clito

NIMPHA

Baby

AVATAR – L’amore non esiste

Anna

Sciccherie

17

Tutti Muoiono

Mami Papi

SE NON PROVO DOLORE

RESPIRARE

Voce

Il bene nel male

Milagro

ARANCIATA

Marea

TECHNO POKE’ – Bonus Track

Madame, biglietti del concerto a Roma, 5 novembre 2023

Il concerto di Madame a Roma è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 5 novembre 2023 a Roma all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia.

MADAME è la più giovane vincitrice di due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo, premi che la confermano cantautrice d’eccezione. Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 40 certificazioni tra platino e oro in soli 4 anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi. Il suo ultimo album “L’amore”, certificato oro, include la hit multiplatino “Il bene nel male”, presentata a Sanremo 2023 e il nuovo singolo “Aranciata” (disco d’oro).