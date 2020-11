Mad at Disney è diventato un brano virale grazie all’interpretazione di Salem Ilese.

La canzone pop è stata scritta dalla stessa Ilese, che si dichiara disillusa sull’amore dopo aver ottenuto false aspettative di romanticismo guardando i film con protagoniste le principesse Disney.

Salem Ilese è nata a San Francisco il 19 agosto 1999 e ha ottenuto la fama proprio quest’anno, grazie a questo brano. Ha studiato al College of Music diBerklee per due anni, seguendo, prima ancora, lezioni come sognwriter.

Proprio grazie al social TikTok la sua canzone è diventata virale, accompagnata da una clip, e sempre più trasmessa anche dal radio (italiane inclluse).

Potete vedere il video ufficiale cliccando qui, a seguire testo e traduzione del pezzo. Qui l’account Instagram dell’artista.

Salem Ilese, Mad at Disney, Lyrics

I’m mad at Disney, Disney

They tricked me, tricked me

Had me wishing on a shooting star

But now I’m twenty-something

I still know nothing

About who I am or what I’m not

So call me a pessimist

But I don’t believe in it

Finding a true love’s kiss is bullsh-

‘Cause I felt sad love

I felt bad love

Sometimes happy love (happy love)

Turns into giving up (giving up)

I felt hurt love

About the word love

What the hell is love supposed to feel like?

What the hell is love? What the hell is love?

What the hell is love supposed to feel like?

My fairy grandma warned me

Cinderella’s story

Only ended in a bad divorce

The prince ain’t sleeping when he

Takes his sleeping beauty

To the motel on his snow-white horse

So call me a pessimist

But I don’t believe in it

Finding a true love’s kiss is bullsh-

‘Cause I felt sad love

I felt bad love

Sometimes happy love (happy love)

Turns into giving up (giving up)

I felt hurt love

About the word love (word love)

What the hell is love supposed to feel like?

What the hell is love? What the hell is love?

What the hell is love supposed to feel like?

What the hell is love? What the hell is love?

What the hell is love supposed to feel like?

I’m mad at Disney, Disney

They tricked me, tricked me

No more wishing on a shooting star

Salem Ilese, Mad at Disney, Traduzione

Sono arrabbiata con la Disney, Disney

Mi hanno ingannata, ingannata

Mi ha fatto desiderare una stella cadente

Ma ora ho vent’anni

Non so ancora niente

Su chi sono o cosa non sono

Quindi chiamami pessimista

Ma io non ci credo

Trovare il bacio di un vero amore è una str0nzata

Perché mi sentivo triste amore

Mi sono sentita male amore

A volte amore felice (amore felice)

Si trasforma in arrendersi (arrendersi)

Mi sono sentita ferita, amore

Sulla parola amore

Come diavolo dovrebbe essere l’amore?

Che diavolo è l’amore?

Che diavolo è l’amore?

Come diavolo dovrebbe essere l’amore?

La mia fata nonna mi ha avvertito

La storia di Cenerentola

Finì solo con un brutto divorzio

Il principe non dorme quando lui

Prende la sua bella addormentata

Al motel sul suo cavallo bianco come la neve

Quindi chiamami pessimista

Ma io non ci credo

Trovare il bacio di un vero amore è una stronzata

Perché mi sentivo triste amore

Mi sono sentito male amore

A volte un amore felice (amore felice)

Si trasforma in arrendersi (arrendersi)

Mi sono sentita ferita amore

Sulla parola amore (parola amore)

Come diavolo dovrebbe essere l’amore?

Che diavolo è l’amore?

Che diavolo è l’amore?

Come diavolo dovrebbe essere l’amore?

Che diavolo è l’amore?

Che diavolo è l’amore?

Come diavolo dovrebbe essere l’amore?

Sono arrabbiata con la Disney, Disney

Mi hanno ingannata, ingannata

Non desiderando più una stella cadente