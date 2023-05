Appuntamento con Macklemore in concerto mercoledì 3 maggio 2023 all’Alcatraz di Milano. Il cantante porterà in Italia il suo “The Ben Tour” che porta il nome dal suo disco solista, BEN, uscito il 3 marzo scorso. Si tratta dell’attesissimo terzo album in studio di Macklemore.

“Ho sempre voluto fare un album intitolato Ben. C’è qualcosa di speciale in un disco auto intitolato. Sa di voyeurismo. Faccio entrare le persone, ma in un modo in cui prima non mi sentivo a mio agio al 100%. Ora però lo sono. Nel corso del 2020, durante la pandemia globale l’artista si è ritrovato ad avere un po’ di tempo libero per fare un lavoro di introspezione, cosa che non è tipicamente concessa ad un padre di tre figli e musicista in tour… Ho sperimentato un livello di riflessione come mai prima d’ora. Questa pausa forzata e il tempo hanno creato un livello di intimità che forse non ci sarebbe stato se il mondo avesse continuato a funzionare come prima”

Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti del concerto nella tappa a Milano.

Macklemore, la scaletta del concerto a Milano, 3 maggio 2023

CHANT (Macklemore & Tones and I cover)

Thrift Shop (Macklemore & Ryan Lewis)

No Bad Days

Downtown (Macklemore & Ryan Lewis)

Same Love (Macklemore & Ryan Lewis)

White Walls (Macklemore & Ryan Lewis)

Wing$

I NEED

Otherside (Macklemore & Ryan Lewis)

These Days

1984

And We Danced

Dance Off (Macklemore & Ryan Lewis)

Glorious

TAIL LIGHTS

Good Old Days

Can’t Hold Us (Macklemore & Ryan Lewis)

Macklemore, biglietti del concerto a Milano, 3 maggio 2023

Non sono più disponibili biglietti per la data di Macklemore all’Alcatraz a Milano. Il concerto è sold out.

Alcatraz di Milano, Come arrivare in auto e con i mezzi

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi