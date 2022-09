Colson Baker, conosciuto come Machine Gun Kelly (MGK), è un rapper, cantante, cantautore, musicista e attore americano noto per la sua dualità di genere tra rock alternativo e hip hop. Il cantante si esibirà in concerto a Milano al Forum di Assago martedì 27 settembre 2022. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sul live, dai biglietti ancora disponibili alla scaletta delle canzoni.

Machine Gun Kelly, Milano, 27 settembre 2022, Biglietti

Il concerto di Machine Gun Kelly al Forum di Assago il 27 settembre 2022 è sold out. Non sono più disponibili biglietti per il live del rapper.

Machine Gun Kelly, Milano, 27 settembre 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Machine Gun Kelly che si terrà a Milano il 27 settembre 2022 dalle ore 21, al Forum di Assago.

Welcome to the Black Parade (My Chemical Romance)

born with horns

god save me

maybe

concert for aliens

drunk face

fake love don’t last

drug dealer

ay!

more than life

die in california

Floor 13

papercuts

title track

kiss kiss

bloody valentine

roll the windows up

El Diablo

WWIII

WW4

emo girl

Glass House

lonely

I Think I’m OKAY

banyan tree – interlude / wish you were here / jawbreaker / sid & nancy

forget me too

make up sex

my ex’s best friend

twin flame

Forum di Assago, Come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago per assistere al concerto di Machine Gun Kelly:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.