Macarena è una canzone del duo musicale spagnolo Los del Río, pubblicato nel 1995 come estratto dal loro album “A mí me gusta”. Il brano ha raggiunto il successo planetario nell’estate 1996 grazie al remix dei Bayside Boys, che le ha permesso di raggiungere le prime posizioni delle classifiche di oltre trenta paesi, inclusi gli Stati Uniti. In Italia, ad avere un grande successo con il pezzo sono stati i Los Locos -Roberto Boribello e Paolo Franchetto – che l’hanno rilasciata nel 1996. Qui sotto potete leggere testo e traduzione del pezzo.

Los Locos, Macarena, Significato canzone

Il testo della canzone parla di Macarena, una ragazza piena di gioia e voglia di vivere che tradisce il fidanzato con due ragazzi mentre lui è impegnato nell’esercito.

Macarena, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Macarena” in streaming, cliccando qua, invece, il video live di un’esibizione dei Los Locos.

Los Locos, Macarena, Testo canzone

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

¡Eh, Macarena! (¡ay!)

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

¡Eh, Macarena! (¡ay!)

Macarena tiene un novio que se llama

Que se llama de apellido Vitorino

Que en la jura de bandera del muchacho

Se la vio con dos amigos (¡ay!)

Macarena tiene un novio que se llama

Que se llama de apellido Vitorino

Que en la jura de bandera del muchacho

Se la vio con dos amigos, ¡ay!

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

¡Eh, Macarena! (¡ay!)

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

¡Eh, Macarena! (¡ay!)

Macarena, Macarena, Macarena

Que te gustan los veranos de Marbella

Macarena, Macarena, Macarena

Que te gusta la movida guerrillera, (¡ay!)

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

¡Eh, Macarena! (¡ay!)

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

¡Eh, Macarena! (¡ay!)

Macarena sueña con el Corte Inglés

Que se compra los modelos más modernos

Le gustaría vivir en Nueva York

Y ligar un novio nuevo, (¡ay!)

Macarena sueña con el Corte Inglés

Que se compra los modelos más modernos

Le gustaría vivir en Nueva York

Y ligar un novio nuevo, (¡ay!)

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

¡Eh, Macarena! (¡ay!)

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

¡Eh, Macarena! (¡ay!)

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

Que tu cuerpo es pa’ darle alegría y cosa buena

Dale a tu cuerpo alegría, Macarena

¡Eh, Macarena! (¡ay!)

Macarena tiene un novio que se llama

Que se llama de apellido Victorino

Que en la jura de bandera del muchacho

Se la vio con dos amigos (¡ay!)

¡Baila!

¡Baila!

¡Baila!

¡Baila!

¡Baila!

¡Baila!

¡Baila!

¡Baila!

Macarena, Macarena, Macarena

Macarena, Macarena, Macarena

Macarena, Macarena, Macarena

¡Eh, Macarena!

Macarena, Macarena, Macarena

Macarena, Macarena, Macarena

Macarena, Macarena, Macarena

¡Eh, Macarena!

Macarena, Macarena, Macarena

Macarena, Macarena, Macarena

Macarena, Macarena, Macarena

¡Eh, Macarena!

Macarena tiene un novio que se llama

Que se llama de apellido Victorino

Que en la jura de bandera del muchacho

Se la vio con dos amigos (¡ay!)

Los Locos, Macarena, Traduzione canzone

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Che il tuo corpo deve darti gioia e cose buone

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Ciao Macarena! (Oh!)

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Che il tuo corpo deve darti gioia e cose buone

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Ciao Macarena! (Oh!)

Macarena ha chiamato un ragazzo

Qual è il cognome di Vitorino?

Quello nel giuramento di bandiera del ragazzo

È stata vista con due amici (ahi!)

Macarena ha chiamato un ragazzo

Qual è il cognome di Vitorino?

Quello nel giuramento di bandiera del ragazzo

È stata vista con due amici, ahimè!

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Che il tuo corpo deve darti gioia e cose buone

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Ciao Macarena! (Oh!)

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Che il tuo corpo deve darti gioia e cose buone

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Ciao Macarena! (Oh!)

Macarena, Macarena, Macarena

Che ti piacciono le estati a Marbella

Macarena, Macarena, Macarena

Che ti piace il movimento di guerriglia, (oh!)

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Che il tuo corpo deve darti gioia e cose buone

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Ciao Macarena! (Oh!)

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Che il tuo corpo deve darti gioia e cose buone

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Ciao Macarena! (Oh!)

Macarena sogna la corte inglese

Chi acquista i modelli più moderni

Ti piacerebbe vivere a New York?

E flirtare con un nuovo fidanzato, (oh!)

Macarena sogna la corte inglese

Chi acquista i modelli più moderni

Ti piacerebbe vivere a New York?

E flirtare con un nuovo fidanzato, (oh!)

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Che il tuo corpo deve darti gioia e cose buone

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Ciao Macarena! (Oh!)

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Che il tuo corpo deve darti gioia e cose buone

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Ciao Macarena! (Oh!)

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Che il tuo corpo deve darti gioia e cose buone

Dona gioia al tuo corpo, Macarena

Ciao Macarena! (Oh!)

Macarena ha chiamato un ragazzo

Qual è il cognome di Victorino?

Quello nel giuramento di bandiera del ragazzo

È stata vista con due amici (ahi!)

Danza!

Danza!

Danza!

Danza!

Danza!

Danza!

Danza!

Danza!

Macarena, Macarena, Macarena

Macarena, Macarena, Macarena

Macarena, Macarena, Macarena

Ciao Macarena!

Macarena, Macarena, Macarena

Macarena, Macarena, Macarena

Macarena, Macarena, Macarena

Ciao Macarena!

Macarena, Macarena, Macarena

Macarena, Macarena, Macarena

Macarena, Macarena, Macarena

Ciao Macarena!

Macarena ha chiamato un ragazzo

Qual è il cognome di Victorino?

Quello nel giuramento di bandiera del ragazzo

È stata vista con due amici (ahi!)