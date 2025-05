Lutto per Vasco Rossi, il messaggio di addio del cantante affidato ai social

Sergio Silvestri è morto all’età di 73 anni. Carissimo amico e collaboratore di Vasco Rossi, lo storico deejay di Punto Radio si è spento oggi nella sua città. Al momento non sono state rese note le cause del decesso, I due, amici di vecchia data, si erano conosciuti tra i banchi di scuola al collegio salesiano San Giuseppe a Modena.

Il messaggio di addio di Vasco Rossi

Con un post sui social, Vasco ha voluto rendere omaggio al suo storico amico. Parole intrise d’amore a corredo di una foto del passato. “E poi ci troveremo come le star… Ciao Sergio, resterai sempre vivo nel mio cuore”.

L’amicizia con Sergio Silvestri

Nel 2018, fu proprio il cantante a raccontare, attraverso un lungo post su Facebook, come era nata l’amicizia con colui che sarebbe poi diventato uno dei suoi collaboratori più stretti. “Non mi piace parlare del periodo in collegio. Stavo tutto il giorno con il libro aperto senza leggere una riga: cinque ore tutti i pomeriggi e non so come facessi. Ho rimosso. Pensavo, fantasticavo. L’unica cosa positiva era che potevo suonare un’ora al giorno la chitarra nel teatrino, e lì ho conosciuto Sergio Silvestri, il mio compagno di chitarra”.

Come riporta La Repubblica, Vasco Rossi e Silvestri si rincontrarono a Zocca intorno alla metà degli anni Settanta, all’interno degli studi di Punto Radio, emittente fondata e diretta dallo stesso Vasco. In quell’occasione, Silvestri si propose come speaker radiofonico, ruolo che Rossi gli affidò con entusiasmo. Da quell’esperienza nacque anche l’incontro tra Vasco e Maurizio Solieri, chitarrista che lo accompagnerà per più di trent’anni e coautore di brani iconici come Canzone, Dormi, dormi, C’è chi dice no, Lo show e Rock’n’roll show. Il giornale sottolinea inoltre come Silvestri non abbia mai messo da parte l’amore per la musica, una passione che ha saputo trasmettere anche ai figli, fondatori della band Neveralone.