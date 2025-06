Lutto per Rihanna: il dolore della cantante

Rihanna ha detto addio per sempre al suo papà. Tra i due i rapporti non erano sempre positivi, ma la sua morte ha lasciato un grande vuoto.

Rihanna ha dovuto affrontare un dolore inimmaginabile: suo padre Ronald Fenty è morto all’età di 70 anni lasciando un vuoto incolmabile nella vita dell’artista, nonostante i loro rapporti non fossero sempre stati idilliaci. Ad annunciarne la notizia è stato Starcom Network, seguito da People e TMZ, che hanno appunto reso noto che l’uomo è venuto a mancare nella città di Los Angeles dopo una breve malattia. La cantante – in attesa del suo terzo figlio dal compagno A$AP Rocky – non ha al momento rilasciato dichiarazioni ufficiali. Page Six ha infatti precisato che il portavoce dell’artista non ha ancora risposto alla richiesta di un commento da parte del tabloid.

Al momento non è infatti stata resa nota la causa ufficiale della morte, e nemmeno la data precisa della scomparsa dell’uomo. Alcune fonti hanno però riferito che tutta la famiglia era con lui al momento della morte. Sul sito TMZ sono state pubblicate delle foto in cui si vede il fratello di Rihanna, Rajad Fenty, arrivare al Cedars-Sinai Medical Center il 28 maggio. Secondo quanto scritto sul giornale, anche la cantante era a bordo del veicolo, anche se non è apparsa in alcuna immagine pubblica.

Chi era il padre di Rihanna

La cantante è venuta al mondo dall’amore di Ronald Fenty e Monica Braithwaite. Originaria delle Barbados, lei ha lasciato il suo luogo d’origine all’età di 16 anni per cercare di inseguire il sogno di fare musica. Il papà era un capo magazziniere metà afro-barbadiano e metà irlandese, mentre la mamma una contabile originaria della Guyana ma per metà afroamericana. Rihanna ha due fratelli minori Rorrey e Rajad e due sorelle e un fratello dal lato del padre, nati da tre madri diverse prima che i suoi genitori si incontrassero e si sposassero.

La sua infanzia non è stata molto felice, dato che è stata segnata dalla dipendenza da cocaina del padre e dal divorzio dei suoi genitori, avvenuto quando lei aveva solo 14 anni. Rihanna ha frequentato le scuole elementari nel suo paese natale, e lì è stata spesso vittima di bullismo. In seguito ha studiato presso la Combermere School, dove ha formato un trio musicale insieme a due sue compagne di classe. Da giovane ha anche prestato servizio nei Barbados Cadet Corp, il corpo d’addestramento basico delle forze di difesa barbadiane.

Il rapporto di Rihanna con il padre

Rihanna non ha sempre avuto un rapporto positivo con il padre, che ha sempre sofferto di dipendenza. Negli anni ci sono infatti stati molti conflitti, oltre che un periodo di distacco. “In passato non riuscivo a separare il suo essere un cattivo marito dall’essere padre. Poi ho colmato il vuoto“, ha ammesso lei nel corso di qualche intervista. Nel 2019 la cantante aveva anche accusato l’uomo di aver utilizzato il suo nome per fini commerciali. Ronald avrebbe infatti usato il suo nomignolo Fenty per creare una società per la gestione di talenti. Lo stesso è inoltre stato accusato dalla figlia di essersi spacciato come suo rappresentante, cercando così di vendere le sue apparizioni in America Latina per 15 milioni di dollari.