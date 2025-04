Lutto nella band di Propaganda Live: addio a Valentina Del Re

Valentina del Re è morta a 44 anni. Era conosciuta anche come la violinista della band di Propaganda Live. Il triste annuncio in queste ore

Propaganda Live piange la scomparsa di una delle sue musiciste, Valentina Del Re, morta a 44 anni, sconfitta da una lunga malattia. Una donna che ha dedicato la sua vita alla musica. Aveva studiato al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, che ha pubblicato un messaggio commemorativo in cui la ricorda come studentessa, componente del Consiglio Accademico, e come una musicista laureata con lode nelle Scuole di Violino e Musica da Camera.

“Il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone che l’ha avuta come studentessa, il Consiglio Accademico del quale ha fatto parte, le Scuole di Violino e di Musica da Camera che l’hanno laureata con lode, la prof. Vicari che la porterà nel cuore per sempre, partecipano la scomparsa di Valentina Del Re”. Le parole divulgate in rete.

“Una musicista poliedrica, una persona generosa, anticonformista, sempre sincera. Una donna coraggiosa.” E’ così che viene descritta dal Conservatorio. Nata a Roma nel 1981, aveva iniziato a studiare musica a 5 anni alla Scuola Popolare di Musica di Testaccio, scegliendo il violino fin da subito. Oltre alla musica, si era laureata in Filosofia all’Università Roma Tre e si era anche specializzata nel supporto a ciechi e ipovedenti, lavorando in scuole e strutture sanitarie.