Lutto nella musica indie: morto Tyler Harris, batterista degli Ultra Violets

Ancora un lutto nel mondo della musica indie britannica, sotto shock dopo l’annuncia della scomparsa improvvisa di Tyler Harris, batterista degli Ultra Violets.

Ultra Violets, una morte improvvisa

La notizia è stata diffusa poche ore fa direttamente dalle pagine ufficiali della band, con un commosso messaggio: “Questo è qualcosa che non avremmo mai pensato di scrivere. Il nostro amato Tyler, un figlio, un fratello, uno zio, un compagno, il nostro amico e il nostro cuore pulsante, è tragicamente scomparso”.

Parole che hanno lasciato sgomenti i fan, molti dei quali avevano appena assistito alla band esibirsi dal vivo all’Isle of Wight Festival.

Una carriera in ascesa

Gli Ultra Violets, sono una band di recentissima formazione che in pochi anni erano riusciti a ritagliarsi uno spazio importante sulla scena internazionale. Nati nel 2020 in Cornovaglia, erano considerati una delle realtà emergenti più interessanti del panorama indie britannico.

Dopo il debutto con il singolo Romance nel 2021, prodotto da Dave Sanderson (già al lavoro con i Reverend & The Makers), la band aveva trovato spazio su emittenti come Radio X e Amazing Radio. Da lì una crescita costante: singoli di successo come Watergate Bay, Sex, (She Don’t Smell Like) Roses, By The Water e ma soprattutto l’ultimo, Honeypie, brano splendido pubblicato lo scorso giugno, subito capace di conquistare uno spazio significativo.

I palchi condivisi e i festival

Conosciuti per i loro live energici e carichi di passione, gli Ultra Violets avevano già condiviso il palco con nomi importanti come The Pigeon Detectives, Space e McFly. Il gruppo era riuscito a ritagliarsi uno spazio anche nei grandi festival britannici, dal Boardmasters al Leopallooza, fino al prestigioso Isle of Wight Festival, dove appena poche settimane fa avevano suonato sul palco principale ottenendo un ottimo riscontro.

Ultra Violets, l’affetto dei fan e della scena musicale

La notizia della morte di Tyler ha scatenato una valanga di messaggi di cordoglio. “RIP Tyler, è stato un piacere suonare con te all’Isle of Wight Festival”, hanno scritto i This Feeling. Molti altri musicisti e colleghi hanno espresso dolore e vicinanza, sottolineando come Harris fosse non solo un grande batterista, ma anche una persona di straordinaria umanità e simpatia.

Un futuro incerto per gli Ultra Violets

La band – composta dai cantanti Perran Nicholls e Marc Willoughby, dal bassista Adam Knucky e, fino a ieri, da Harris – ha annunciato uno stop per elaborare il lutto: “Ci prenderemo tutto il tempo necessario per metabolizzare quanto accaduto”, hanno scritto, invitando i fan a rispettare la loro privacy in questo momento drammatico.

Non è ancora chiaro se e quando riprenderanno le attività, così come non sono state rese note le cause del decesso del musicista. Le immagini condivise dagli Ultra Violets, ritraggono Harris sorridente in studio e sul palco.