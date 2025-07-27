Luna nuova in Leone, l’oroscopo d’agosto spinge in alto questo segno mentre un altro sprofonda

Luna nuova in Leone, un segno che volerà altissimo grazie a lei. Un altro cadrà a terra.

Nuovo cambio di rotta nell’affascinante, quanto complesso, mondo dell”Oroscopo che, dati e sondaggi alla mano, interessa a un numero sempre più elevato. Tra l’altro, proprio in estate pare che la schiera di coloro che lo leggano salga poi a dismisura. Di certo il fatto di avere, nella maggior parte dei casi, più tempo libero, solletica la curiosità di sapere che cosa ci attende secondo le stelle.

Chiaro che poi nei vari disegni ci può sempre mettere lo zampino la Dea Bendata che, in quanto divinità, come la mitologia ci ha ben insegnato, quando la studiavamo fin da piccoli sui banchi di scuola, è assai capricciosa e, di riflesso, pure molto volubile. Ed è per tale motivo che talora possiamo constatare anche dei repentini cambi di rotta.

Adesso che siamo entrati in un nuovo periodo con la Luna nuova in Leone, le cose sono cambiate ancora una volta. Cominciamo con il ribadire che per un segno in particolare inizierà un periodo decisamente felice e florido sotto ogni punto di vista. Amore, successo, lavoro e denaro al top per lui.

Luna in Leone, un segno brilla e un altro crolla

In realtà non è difficilissimo intuire che sia proprio il Leone che, perlopiù, compie gli anni in questi giorni, a essere più che mai al top. Il suo fascino sarà a mille e niente e nessuno riuscirà a fermarlo. Ironico e passionale, o quasi, conquisterà chiunque al suo paggio con il suo spirito da condottiero e da autentico leader. Il suo carisma brillerà anche al buio e riuscirà a tenergli testa con la sua grande arte oratoria e innato cipiglio solamente un altro segno dello Zodiaco che ha nel suo dna un’ingente determinazione. Stiamo parlando dell’Ariete, anche lui particolarmente vincente in questo periodo.

E potrà approfittare di alcuni momenti in cui i Leoncini sentiranno fortissimo l’urgenza di isolarsi per guardarsi dentro e mettersi in discussione. Ciò accadrà per il fatto della presenza della Luna in codesto segno che porta sì aspetti del tutto positivi, ma anche altri che possono mandare in tilt o comunque portare a istanti di blocco. Tuttavia non cadranno mai a terra, visto che sono dei tipi decisamente tosti.

Chi invece rischierà seriamente di andare in crisi, sia sul lato professionale che sentimentale, è la Vergine che con la presenza della Luna in Leone poco va d’accordo. Tenderà a risultare ancora più perfezionista e a non riuscire a vivere pienamente l’ultima parte della sua estate, volendo pensare eccessivamente al futuro. A rischio la sua vita di coppia, soprattutto se si parla di amori nati da poco e a distanza. I segni da evitare per lei sono l’Acquario e il Cancro. Il primo fin troppo libertino mentre il secondo decisamente molto irruente con la Luna dalla sua parte più che mai in questi giorni.