Luisa Ranieri incanta sul red carpet Rai: il vestito scelto, elegantissima

Luisa Ranieri, attrice di successo, ha presenziato all’evento di presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione che si è tenuto a Napoli. Volto della fiction della rete di stato, la Ranieri non solo interpreta Lolita Lobosco, serie di successo e prossima a debuttare con una nuova e attesa stagione, ma sarò anche la protagonista de La Preside, fiction ispirata alla storia vera del dirigente scolastico Eugenia Carfora, a capo dell’istituto Morano di Caivano. Un ruolo a cui la Ranieri tiene particolarmente e per il quale si è preparata per diversi mesi. Sul set con lei anche il marito Luca Zingaretti.

La presenza di Luisa Ranieri al red carpet Rai non è passata inosservata anche perché l’attrice era bellissima e affascinante. Donna determinata e di carattere, l’artista è consapevole che la sua bellezza le ha aperto diverse porte, ma sul set ha saputo dimostrato di avere talento e carattere. Non è casa è tra le interpreti più in vista dell’ultimo film di Ferzan Özpetek, Diamanti. Pellicola che è stata un successo al botteghino e che, grazie al suo cast prevalentemente femminile, ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti.

Luisa ha recentemente dichiarato che non sempre la bellezza è stata un vantaggio per il suo lavoro. C’è stato un momento che non era di moda e lei ha fatto fatica a farsi notare: “Quando ho iniziato, la mia fisicità e la mia faccia non andava di moda al cinema. Agli inizi, ho avuto un momento forte e ho faticato rispetto all’aspettativa di fare un cinema d’autore. Ma sono stata là, sul pezzo e ho fatto delle scelte, delle rinunce economiche, ma sono andata dritto al mio obiettivo, lavorando su me stessa, preparandomi e lavorando.” Oggi splende di luce propria ed è impossibile non elogiare la sua classe e eleganza.

Luisa Ranieri, look total black tra trasparenze e organze

Sicuramente Luisa Ranieri è tra gli ospiti del red carpet Rai che più hanno brillato. L’attrice ha indossato un look total black raffinato e elegante che ha ricevuto tantissimi like. L’interprete di Lolita Lobosco è apparsa con un gilet in organza e una gonna della collezione primavera-estate 2025 di Brunello Cucinelli, gioielli Bulgari, capelli legati con frangia che le incorniciava il viso.

Perfetto anche il make up deciso, ma non volgare. Tutti i flash erano per lei e per la sua classe. Luisa è infatti una donna glamour, segue alcuni dettami della moda, ma non si fa condizionare. Inoltre sceglie sempre outfit che sia adeguati alle sue forme e alle sua maturità personale e artistica. Inutile dire che i fans hanno apprezzato soprattutto il suo bon ton:

“Ma tu sei come il vino,con l’età diventi sempre più bella, ti ammiro per tutto come donna, come attrice, mamma e moglie. Complimenti e da donna e napoletana che ti faccio i miei complimenti.” Ha commentato un utente. E ancora: “Stupenda donna, meravigliosa.”

Luisa Ranieri: “Oggi sono una donna più accogliente con me stessa”

Luisa Ranieri ha rivelato alla stampa che oggi è una persona meno rigida, ma soprattutto meno severa con se stessa. Nel corso degli ultimi anni è cambiata molto come attrice, ma anche come persona ed è molto felice di aver raggiunto un equilibrio che le ha portato maggiore serenità personale: “Sono cambiata molto, grazie alla vita che ho fatto, agli incontri, alla famiglia, ai figli. Prima ero estremamente esigente con me stessa, una vera rompiscatole. Mi sfinivo.”

Ha poi concluso: “Adesso sono più morbida e accogliente con me stessa. Se prima ero accogliente solo con gli altri, al limite anche di sopprimere me, ora ho imparato a proteggere il mio spazio e non permettere a nessuno di infrangerlo.”