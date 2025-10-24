Lui è il figlio del cantante più amato: sono identici, lo riconoscete?

Suo padre è uno dei cantanti più amati del mondo della musica nostrana, riuscite a riconoscerlo? Di chi stiamo parlando.

Nel panorama musicale italiano, il rapporto tra genitori famosi e figli spesso suscita curiosità e aspettative. Il giovane nella foto è uno degli artisti più amati della nuova generazione della musica italiana.

E rappresenta un esempio emblematico di come una carriera possa prendere una direzione completamente diversa rispetto a quella paterna, pur mantenendo un legame indissolubile con la musica.

La storia di Tredici Pietro: tra eredità e identità

Nato a Bologna il 9 agosto 1997 come Pietro Morandi è figlio del grande Gianni Morandi e di sua moglie Anna Dan, Tredici Pietro deve il suo nome d’arte a un gruppo di amici molto intimi, tredici appunto. Sin da giovane, ha mostrato una forte attrazione verso il mondo del rap, un genere distante dalle melodie tradizionali di Gianni Morandi, noto per brani come “Uno su mille”. La sua passione per la musica urbana si è sviluppata già negli anni delle scuole medie, spingendolo a intraprendere un percorso artistico autonomo e originale.

Nonostante il prestigio del cognome, Tredici Pietro ha spesso dichiarato di aver sofferto il peso dell’etichetta di “figlio di…”. In molte interviste ha raccontato di un rapporto complesso con il padre, definito a tratti “ingombrante”, e della sua decisione di lasciare la casa paterna appena raggiunta la maggiore età per affermare la propria identità artistica e personale lontano dalle aspettative altrui.

Il rapper ha descritto questa fase della sua vita come una battaglia interiore, un vero e proprio confronto con i “demoni” personali, tra cui proprio la fama paterna. Nel video di uno dei suoi brani più intensi, si mostra su un lettino d’ospedale, simbolo della sua lotta interiore. Con il suo stile diretto e sincero, ha trasformato questa esperienza in una liberazione, riuscendo a raccontare con ironia e profondità le difficoltà di crescere all’ombra di un mito.

Il debutto ufficiale di Tredici Pietro sulla scena musicale italiana risale al 2018 con il singolo “Pizza e fichi”, che ha subito attirato l’attenzione per la sua freschezza e autenticità. Nel giugno 2019 ha pubblicato il primo EP intitolato “Assurdo”, che includeva un featuring con Madame, una delle voci più influenti del rap italiano contemporaneo, nel brano “Farabutto”.

Da allora, la sua carriera è stata caratterizzata da una continua crescita e da collaborazioni con artisti di spicco del panorama rap nazionale come Lil Busso, Diss Gacha, VillaBanks e, recentemente, Fabri Fibra. Proprio con il rapper marchigiano, Tredici Pietro ha realizzato il duetto “Che gusto c’è”, inserito nell’album di Fabri Fibra “Mentre Los Angeles brucia”, uscito nel 2025, un progetto che ha ulteriormente consolidato la sua posizione tra i rapper più apprezzati in Italia.

Oltre al successo musicale, Tredici Pietro ha affrontato momenti di profonda difficoltà personale, tra cui un burnout aggravato da problemi di salute mai completamente svelati al pubblico o ai familiari. Questa fase critica, però, non ha fermato il giovane artista, che ha trovato nella musica e nel sostegno dei suoi affetti più stretti una vera ancora di salvezza.

La sua capacità di raccontare le fragilità e i momenti bui con onestà ha contribuito a creare un legame autentico con il suo pubblico, differenziandolo da molti colleghi e sottolineando come la musica possa essere uno strumento di riscatto e crescita personale. Ad oggi, Tredici Pietro continua a lavorare con passione e determinazione, dimostrando che, pur essendo figlio di una leggenda, il proprio percorso può seguire strade inaspettate e innovative, mantenendo però sempre un legame profondo con la propria storia familiare e culturale.