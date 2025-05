Lucio Corsi, silenzio rotto dopo il 5 posto all’Eurovision: le parole del cantante

Lucio Corsi ha chiuso la sua avventura all’Eurovision con un quinto posto e oggi dice la sua senza peli sulla lingua.

L’Eurovision è finito, ma qualcosa resta. Non solo nella classifica, dove Lucio Corsi ha conquistato un più che dignitoso quinto posto, ma soprattutto nelle parole con cui ha salutato il pubblico. Poche righe, condivise sui suoi profili social, che suonano come un arrivederci sommesso, quasi sussurrato, lontano anni luce dal clamore a cui siamo abituati quando si parla di questo evento.

La sua partecipazione al contest europeo non è passata inosservata. Non tanto per i fuochi d’artificio o per un palco invaso da effetti speciali, quanto per il contrario. Per un’esibizione che ha scelto di andare controcorrente, che non ha cercato di stupire a ogni costo, ma di raccontare qualcosa.

Le parole di Lucio Corsi dopo l’Eurovision

Qualcosa di autentico, delicato, surreale. Lucio ha portato sul palco dell’Eurovision una dimensione altra, quasi magica, come se la sua canzone non fosse un semplice brano ma un piccolo frammento di racconto sospeso tra favola e canzone d’autore. “Grazie a tutti! Adesso siamo tornati a casa, l’armonica è sempre nella tasca dello zaino, le chitarre dormono nei loro sarcofagi”. E in quelle frasi c’è già tutto il mondo di Lucio Corsi.

E la cosa sorprendente è che questa scelta ha funzionato. Senza ombra di dubbio, il suo quinto posto è il segno di un apprezzamento che va oltre le mode del momento. Il pubblico europeo ha capito – o almeno intuito – che dietro quella voce sottile, quegli abiti visionari e quelle melodie apparentemente semplici, si nascondeva un artista vero. Uno che non si piega alle regole del gioco, ma semmai le riscrive a modo suo, con la dolce ostinazione di chi crede ancora che la musica sia un viaggio, non una gara.

Però non c’è malinconia nel suo saluto. C’è piuttosto la consapevolezza di aver fatto qualcosa di importante, di essere rimasto fedele a se stesso. Le sue parole parlano di armoniche e chitarre che “dormono nei loro sarcofagi”, come se ogni strumento avesse un’anima, una storia, e meritasse rispetto. Non è retorica, è il suo modo di vivere l’arte. Con delicatezza, ma anche con una forza silenziosa che lascia il segno.

Ora Lucio Corsi è tornato a casa, lontano dalle luci sparate del palcoscenico internazionale. Ma chi ha seguito la sua performance all’Eurovision sa che non è stata una semplice apparizione. È stata un’affermazione di identità, un piccolo manifesto personale cantato davanti a milioni di persone. E se anche qualcuno non ha colto tutto subito, poco importa. Perché le storie più belle, quelle che restano davvero, non sempre fanno rumore. A volte basta un’armonica in tasca e una chitarra che dorme per risvegliare un’intera immaginazione collettiva.