Lucio Corsi chiude il tour estivo a Milano e annuncia nuove date per il 2026 | Tutte le date del Tour
Ultima data del tour estivo di Lucio Corsi all’Ippodromo Snai San Siro, un bel bagno di folla per il cantautore reduce dal successo di Sanremo, ma ora l’artista guarda a Europa e palasport annunciando una nuova tournée
Si è chiuso all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il tour estivo di Lucio Corsi, un’avventura musicale che da giugno a settembre ha portato l’artista toscano sui palchi dei principali festival italiani. Ventotto date, praticamente tutte sold out che hanno consolidato la sua immagine di cantautore capace di unire ricerca musicale, atmosfere visionarie e un rapporto diretto con il pubblico.
Milano, ultima tappa, ha avuto un carattere speciale: scenografia arricchita da nuovi amplificatori monumentali, band allargata e un clima celebrativo che ha trasformato il concerto in una vera festa.
Lucio Corsi, la grande chiusura a Milano
Per l’occasione Lucio Corsi è salito sul palco dell’Ippodromo con la sua formazione abituale – Iacopo Nieri, Giulio Grillo, Filippo Scandroglio, Marco Ronconi, Filippo Caretti e Carlo Maria Toller – arricchita da coriste, fiati e percussioni.
Sound più ampio e corale, che ha permesso di dare nuova veste ai brani già noti e di restituire tutta la potenza evocativa del suo repertorio. Accanto a lui, come sempre, la presenza creativa di Tommaso Ottomano e l’occhio fotografico di Francis Delacroix, a suggellare l’ultima data di un percorso estivo memorabile.
Lucio Corsi, debutto europeo
Ma archiviata l’estate, l’artista guarda ora al futuro con due progetti ambiziosi. Dal 24 gennaio 2026 partirà infatti il suo primo tour europeo nei club. Undici date in undici città, da Lugano a Parigi, passando per Zurigo, Vienna, Praga, Varsavia, Berlino, Bruxelles, Londra, Lussemburgo e Amsterdam. Sarà la sua prima vera immersione internazionale, un modo per far conoscere la sua cifra artistica a un pubblico sempre più ampio.
La sfida dei palasport
Non meno importante il capitolo italiano: dal 27 novembre al Mandela Forum di Firenze, passando per Roma e Milano, Lucio Corsi vivrà il suo battesimo nei palasport. Un salto di qualità che segna il passaggio a spazi più grandi e a un rapporto più diretto con migliaia di spettatori, pronto a raccogliere la sfida di un live in grado di unire spettacolarità e intimità.
Intanto nel bilancio bisogna inserire altri riconoscimenti. L’album Volevo essere un duro, ha conquistato due Targhe Tenco – miglior canzone e miglior album in assoluto – ed è stato certificato disco d’oro. Il singolo omonimo, che ha trionfato a Sanremo con il secondo posto e il Premio della Critica “Mia Martini”, per poi volare all’Eurovision con un prestigioso quinto posto, è nel frattempo stato certificato platino.
LUCIO CORSI – PALASPORT 2026
27 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM
05 DICEMBRE 2026 – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT
11 DICEMBRE 2026 – MILANO, UNIPOL FORUM
TOUR EUROPEO 2026
24 GENNAIO 2026 – LUGANO – PADIGLIONE CONZA
01 FEBBRAIO 2026 – ZURIGO – VOLKSHAUS
03 FEBBRAIO 2026 – VIENNA – SIMMCITY
05 FEBBRAIO 2026 – PRAGA – MEET FACTORY
06 FEBBRAIO 2026 – VARSAVIA – PROXIMA
07 FEBBRAIO 2026 – BERLINO – HEIMATHAFEN NEUKOLLN
09 FEBBRAIO 2026 – BRUXELLES – LA MADELEINE
10 FEBBRAIO 2026 – LONDRA – O₂ SHEPHERD’S BUSH EMPIRE
11 FEBBRAIO 2026 – LUSSEMBURGO – DEN ATELIER
13 FEBBRAIO 2026 – AMSTERDAM – Q – FACTORY
15 FEBBRAIO 2026 – PARIGI – ELYSEE MONTMARTRE