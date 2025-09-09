Lucio Corsi chiude il tour estivo a Milano e annuncia nuove date per il 2026 | Tutte le date del Tour

Si è chiuso all’Ippodromo Snai San Siro di Milano il tour estivo di Lucio Corsi, un’avventura musicale che da giugno a settembre ha portato l’artista toscano sui palchi dei principali festival italiani. Ventotto date, praticamente tutte sold out che hanno consolidato la sua immagine di cantautore capace di unire ricerca musicale, atmosfere visionarie e un rapporto diretto con il pubblico.

Milano, ultima tappa, ha avuto un carattere speciale: scenografia arricchita da nuovi amplificatori monumentali, band allargata e un clima celebrativo che ha trasformato il concerto in una vera festa.

Lucio Corsi, la grande chiusura a Milano

Per l’occasione Lucio Corsi è salito sul palco dell’Ippodromo con la sua formazione abituale – Iacopo Nieri, Giulio Grillo, Filippo Scandroglio, Marco Ronconi, Filippo Caretti e Carlo Maria Toller – arricchita da coriste, fiati e percussioni.

Sound più ampio e corale, che ha permesso di dare nuova veste ai brani già noti e di restituire tutta la potenza evocativa del suo repertorio. Accanto a lui, come sempre, la presenza creativa di Tommaso Ottomano e l’occhio fotografico di Francis Delacroix, a suggellare l’ultima data di un percorso estivo memorabile.

Lucio Corsi, debutto europeo

Ma archiviata l’estate, l’artista guarda ora al futuro con due progetti ambiziosi. Dal 24 gennaio 2026 partirà infatti il suo primo tour europeo nei club. Undici date in undici città, da Lugano a Parigi, passando per Zurigo, Vienna, Praga, Varsavia, Berlino, Bruxelles, Londra, Lussemburgo e Amsterdam. Sarà la sua prima vera immersione internazionale, un modo per far conoscere la sua cifra artistica a un pubblico sempre più ampio.

La sfida dei palasport

Non meno importante il capitolo italiano: dal 27 novembre al Mandela Forum di Firenze, passando per Roma e Milano, Lucio Corsi vivrà il suo battesimo nei palasport. Un salto di qualità che segna il passaggio a spazi più grandi e a un rapporto più diretto con migliaia di spettatori, pronto a raccogliere la sfida di un live in grado di unire spettacolarità e intimità.

Intanto nel bilancio bisogna inserire altri riconoscimenti. L’album Volevo essere un duro, ha conquistato due Targhe Tenco – miglior canzone e miglior album in assoluto – ed è stato certificato disco d’oro. Il singolo omonimo, che ha trionfato a Sanremo con il secondo posto e il Premio della Critica “Mia Martini”, per poi volare all’Eurovision con un prestigioso quinto posto, è nel frattempo stato certificato platino.

LUCIO CORSI – PALASPORT 2026

27 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE, NELSON MANDELA FORUM

05 DICEMBRE 2026 – ROMA, PALAZZO DELLO SPORT

11 DICEMBRE 2026 – MILANO, UNIPOL FORUM

TOUR EUROPEO 2026

24 GENNAIO 2026 – LUGANO – PADIGLIONE CONZA

01 FEBBRAIO 2026 – ZURIGO – VOLKSHAUS

03 FEBBRAIO 2026 – VIENNA – SIMMCITY

05 FEBBRAIO 2026 – PRAGA – MEET FACTORY

06 FEBBRAIO 2026 – VARSAVIA – PROXIMA

07 FEBBRAIO 2026 – BERLINO – HEIMATHAFEN NEUKOLLN

09 FEBBRAIO 2026 – BRUXELLES – LA MADELEINE

10 FEBBRAIO 2026 – LONDRA – O₂ SHEPHERD’S BUSH EMPIRE

11 FEBBRAIO 2026 – LUSSEMBURGO – DEN ATELIER

13 FEBBRAIO 2026 – AMSTERDAM – Q – FACTORY

15 FEBBRAIO 2026 – PARIGI – ELYSEE MONTMARTRE