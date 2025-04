Lucio Corsi, le 5 curiosità che sicuramente non conosci

Lucio Corsi ha conquistato il secondo posto all’ultimo Festival di Sanremo, dietro a Olly. Il cantautore con il brano Volevo essere un duro, e la sua esibizione con Topo Gigio nella serata dei duetti, ha impressionato il pubblico che ha riconosciuto il suo talento. Personaggio decisamente diverso dai giovani artisti contemporanei, Corsi ha avuto anche il benestare della stampa che lo ha definito originale, ma anche ispirato da suoni e ritmi del passato.

Fuori dagli schemi e dalle convenzioni della musica attuale il cantante toscano si è detto sorpreso di tanto eco mediatico, per questo affronta il successo in modo moderato e composto. Grazie a Olly, che ha rinunciato a partecipare all’Eurovision Contest 2025 per non annullare i suoi live, Corsi parteciperà alla manifestazione di Basilea, E’ pronto a portare la sua canzone oltre ai confini dell’Italia certo che sarà compreso anche da un pubblico più vasto.

A quanto pare non riadatterà la canzone per l’occasione, ma potrebbe cambiare l’esibizione. Al suo fianco ci sarà sempre il fratello, che suona diversi strumenti. Le informazioni sul vissuto di Lucio Corsi sono decisamente diradate, anche se ha un profilo social molto attivo. A parte la sua passione per la musica e il suo talento, sono state condivise alcune curiosità che riguardano il suo privato e che in pochi conoscono. Si tratta d’informazioni inaspettate che completano il suo profilo per molti originale e fuori dal comune.

Lucio Corsi, curiosità sul suo vissuto

Figlio di Nicoletta Rabiti, pittrice, e di Mario Corsi, che nella vita ha fatto vari lavori, Lucio è nato a Val di Campo di Vetulonia, in provincia di Grosseto. Ha 31 anni ed è cresciuto a contatto con la natura. Oggi i genitori possiedono un agriturismo dove spesso si rifugia per sfuggire alla frenesia della quotidianità. Per motivi professionali vive tra Milano e la Toscana, regione che lo riporta alla sua infanzia e alla quiete.

Grazie alla passione per i The Blues Brothers si è avvicinato alla musica. A soli 18 anni ha cominciato ad esibirsi in alcuni locali del suo paese. In seguito è stato invitato ad aprire il concerto degli Stadio. Il 2018 è l’anno in cui è uscito il suo primo album: Altalena Boy/Vetulonia Daka. Lavoro che è stato approvata dagli addetti ai lavori e dalla critica.

Lucio Corsi cantautore, attore e modello

La voce di Volevo essere un duro oltre ad essere un cantautore accreditato vanta anche esperienze come attore e modello. In passato ha sfilato per Gucci per la campagna Cruise 2018 e ha presenziato ad alcune eventi a Palazzo Pitti di Firenze. In molti poi lo ricordano nelle vesti di attore in Vita da Carlo 3. Una stagione che ha ironizzato sulla nota kermesse canora.

Nella fiction Corsi interpreta se stesso. Verdone in veste di direttore artistico di Sanremo chiedo consiglio a Roberto D’Agostino sui possibili nuovi talenti da invitare alla kermesse. Il giornalista gli suggerisce proprio Lucio, di cui elogia l’originalità, il talento e la diversità rispetto alla musica contemporanea.