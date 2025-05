Dopo aver partecipato in gara per la prima volta alla 75° edizione del Festival di Sanremo, classificandosi secondo e vincendo il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”, Lucio Corsi annuncia “Ippodromi 2025”, due imperdibili date a Roma e Milano – prodotte da Magellano Concerti – previste sabato 21 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma – Rock In Roma e domenica 7 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano per il Milano Summer Festival.

COMPRA I BIGLIETTI PER LUCIO CORSI ALL’IPPODROMO DI ROMA E MILANO CLICCANDO QUI.

Ad aprile avrà inizio il suo “Club Tour 2025”, sempre prodotto da Magellano Concerti, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane. La tournée ha già registrato il tutto esaurito – compresa la seconda data di Milano, appena annunciata, con biglietti finiti in pochi minuti – e sarà l’occasione per riabbracciare il cantautore nella dimensione live, a lui cara, ed ascoltare i brani del suo nuovo album.

In partenza il 13 aprile 2025 dall’Estragon di Bologna, proseguirà poi il 15 aprile 2025 al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO), il 16 aprile 2025 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 18 aprile 2025 all’Atlantico di Roma, il 23 aprile 2025 alla Casa Della Musica di Napoli, il 28 aprile 2025 all’Hall di Padova e si concluderà con due date all’Alcatraz di Milano previste per il 29 aprile 2025 e il 4 maggio 2025.

A queste, si aggiungono ora i due nuovi appuntamenti estivi “Ippodromi 2025”: il 21 giugno al Rock In Roma, Ippodromo delle Capannelle, e il 7 settembre al Milano Summer Festival, Ippodromo Snai San Siro.

Il nuovo album “Volevo essere un duro” dal 21 marzo 2025

Il 21 marzo 2025 uscirà il nuovo omonimo album “Volevo essere un duro”, disponibile in pre-save e pre-order a questo link nei formati Vinile e CD.

““Volevo essere un duro” è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore. È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fino a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)”

Tu sei il mattino

Sigarette

Volevo essere un duro

Francis Delacroix

Let There Be Rocko

Il Re del rave

Situazione complicata

Questa vita

Nel cuore della notte