Lucio Corsi, arriva la notizia che tutti i fan stavano aspettando

Lucio Corsi è arrivato secondo al Festival di Sanremo 2025, ma sarà proprio lui a salire sul palco dell’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia. Il cantautore porterà infatti il brano Volevo essere un duro che, dopo la presentazione ufficiale sul palco dell’Ariston, ha ottenuto un successo grandissimo raggiungendo milioni di ascoltatori. Corsi andrà quindi di diritto sul palco di Basilea – nel mese di maggio – dopo che il vincitore di Sanremo Olly gli ha ceduto lo scettro, rinunciando all’esperienza dell’Eurovision e preferendo portare avanti la sua musica con il suo tour, che era già in programma.

Poco prima della manifestazione canora più importante d’Europa, è arrivato inoltre un nuovo annuncio che riguarda proprio Lucio Corsi. L’artista si è detto felicissimo per questo suo nuovo progetto musicale.

L’annuncio di Lucio Corsi era tra i più inaspettati

In vista del Concertone che si terrà il 1 maggio a Roma, sono stati annunciati i primi nomi di coloro che vi parteciperanno. Si tratta in realtà di uno degli eventi più attesi in questo periodo, che va ad ospitare ogni anno diversi personaggi del mondo musicale e che si tiene sempre in Piazza San Giovanni in Laterano. Per il momento sono stati rivelati 15 ospiti, anche se di solito a salire su quel palco sono quasi sempre una quarantina. Nella lista ci sono diversi protagonisti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, tra cui anche Lucio Corsi, che partirà subito dopo per la Svizzera in veste di rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest. In più ci sarà anche Brunori Sas, che ha anche ottenuto un grande successo sul palco dell’Ariston.

Nella lista sono inoltre comparsi nomi che sono stati scelti sempre da Carlo Conti per il Festival come Gaia, Joan Thiele e Shablo, accompagnato da guest per il momento non specificate. Tra l’altro è stata annunciata la presenza del Dj Gabry Ponte, che ha firmato la sigla Tutta l’Italia del Festival e che volerà anche lui a Basilea per rappresentare San Marino durante la celebre manifestazione dell’Eurovision Song Contest.

Tutti i dettagli sul Concertone 2025

Il concept ufficiale del Concertone del Primo Maggio di Roma è “Il futuro suona oggi“. Si tratta di un evento promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. “I primi nomi che annunciamo oggi restituiscono lo spirito con cui stiamo costruendo il cast artistico del Concertone 2025” – si legge nella nota divulgativa – “uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock in un unico abbraccio musicale corale“. I conduttori dell’evento saranno Ermal Meta, Noemi e BigMama con la partecipazione di Vincenzo Schettini. La messa in onda avverrà su Rai 3 e Rai Radio 2, oltre che su Rai Play e Rai Italia.