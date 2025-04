Luciano Ligabue festeggia i 30 anni di “Buon compleanno Elvis”: la nuova versione dell’album

“Buon compleanno Elvis” festeggia 30 anni : Ligabue presenta la nuova versione dell’album e ricorda come il debutto ha cambiato la sua vita

Ligabue festeggia i 30 anni di Buon Compleanno Elvis, l’album che lo ha consacrato stella del rock italiano e che artisticamente ha cambiato la sua vita. L’opera, oggi presentata in una nuova versione naked e new mix, rispecchia appieno l’identità musicale dell’artista. La sua nascita è il frutto di un lavoro studiato, ma soprattutto legato a diverse riflessioni che il cantante ha fatto pensando alla star della musica statunitense. Ospite di Deejay Chiama Italia Ligabue ha rivelato a Linus e Nicola Savino alcuni aneddoti legati all’iconica opera.

Ligabue ha confessato di aver pensato a Elvis pensando di fargli un augurio che poi ha portato bene soprattutto a lui. Il cantante ha affermato che all’epoca si è reso conto di essere un fans del star americana, ma della sua vita non sapeva nulla. Dopo aver fatto alcune ricerche ha preso atto della drammaticità della sua morte di cui pochi parlano: “Era una delle figure più popolari del secolo scorso, è morto in bagno. È morto di troppo. Lui in quella fase della vita, a 42 anni, era con troppi farmaci, troppe sostanze, troppe calorie, troppa solitudine, troppo isolamento, troppa noia, troppo chissà che cosa.”

Il rocker ha poi aggiunto di aver immaginato Elvis a 60 anni e di avergli fatto un augurio sentito. Buon Compleanno Elvis contiene i brani più rappresentativi di Ligabue, pezzi che fanno parte della storia professionale dell’artista e che lo hanno consacrato volto del rock italiano contemporaneo. E’ un’opera a cui è particolarmente legato che per i sui 30 anni non poteva non festeggiare con un’edizione speciale, ma soprattutto con una serie di eventi.

Ligabue: “Buon compleanno Elvis sembra un disco nuovo”

Nella nuova versione di Buon Compleanno Elvis le canzoni sono state riedite e adattate, hanno suoni rinnovati e contemporanei. Lo stesso Ligabue si è detto entusiasta del lavoro fatto: “Sono molto contento di queste versioni perché cambiano un po’ la sensazione che hanno le canzoni, testi e musiche sono quelli lì ma c’è un’aria diversa. Sembra quasi un disco nuovo.”

Tra gli eventi in programma il concerto evento La notte di certe notti che si terrà a Campo Volo il 21 Giugno. Una location a cui l’artista è particolarmente affezionato e dove si sente a casa. Il live sarà preceduto la sera prima con la Ligastreet, che prevede diverse aree a tema. Il cantante poi per la prima volta si esibirà il 6 settembre alla Reggia di Caserta, qui sarà organizzato un vero Ligavillage con molteplici eventi.

Certe Notti, non era il singolo scelto da Ligabue

Ligabue ha poi spiegato che nella riedizione di Buon Compleanno Elvis racconterà anche la storia di ogni singolo: “Ho avuto la possibilità di spiegare la storia attorno alla canzone, perché poi spiegare le canzoni è sempre brutto ma la storia attorno alle canzoni può essere divertente.” Una novità che ha incuriosito i fans del cantante.

Tra gli aneddoti curiosi riferiti a Savino e Linus Ligabue c’è quello che riguarda Certe Notti, singolo scelto per promuovere l’album. La casa discografica aveva scelto Seduto in riva al fosso, mentre lui aveva puntato su Balliamo sul mondo, ma alla fine alcuni collaboratori proposero Certe Notti.

Una scelta che si rivelò vincente, visto che in pochi giorni dal debutto in radio l’estratto conquistò i primi posti delle hit. Ligabue considera la canzone un punto di svolta nella sua vita: “Certe notti mi ha fatto smettere di vivere quelle notti lì perché a quel punto non avevo più libertà di movimento. Potevo fare lo stesso quello che volevo ma ero visto, ero osservato, mentre invece fino a quel momento le mie notti erano molto più libere.”