Luci allo Xeno, Sangiovanni. Testo e significato della nuova canzone

È stato per un lungo periodo lontano dalle scene Sangiovanni, cantautore vicentino, classe 2003. Ma una nuova fase della sua carriera si apre, ora, dopo i successi del passato ad Amici e a Sanremo. Dopo l’esperienza all’Ariston del febbraio 2024, il cantante aveva sentito il bisogno di ritrovarsi, prendendosi una pausa dalla scena musicale.

Sangiovanni è sempre stato attivo sui social e ha scelto questo canale, anche stavolta, per comunicare una bella notizia a tutti i suoi fan. È tornato, infatti, dal 9 aprile scorso, con un nuovo singolo, intitolato Luci allo Xeno.

Lo aveva già annunciato ai suoi follower lo scorso 28 marzo, con un post Instagram, raccontando che è tornato a scrivere brani:«Siamo pronti direi per tornare a fare nuova musica, a divertirci insieme, a stare bene insieme».

Con il nuovo singolo è uscito il video della canzone, diretto da Francesco Matroneo. Nella clip del nuovo pezzo, si vede il cantautore alla guida di un’auto, finché le luci dell’alba fanno luce su un corso d’acqua, dove lui si ferma a meditare.

Luci allo Xeno, testo e significato del nuovo brano di Sangiovanni

È un ritorno, quello del cantautore, che segna una rinascita, dopo la lunga assenza dal panorama musicale.

Luci allo Xeno di Sangiovanni

È da un po’

Che non vedo tutto in bianco e nero

Forse la tequila che ho bevuto a sorsi

Mi ha fatto ritornare azzurri questi occhi

Lo stesso copione

Mesi di hangover

Sempre l’errore

di bruciare gli eroi

in ciò che non vuoi

sentire, non dire

E dopo questa notte insonne

Non ritornerà mai la calma

Per questo sono uscito per strada a vedere i colori dell’alba

E non potevo più rimanere rinchiuso dentro la mia stanza

Non c’è niente da perdere

Non sono io il colpevole

Accendo luci allo xeno

Non ho il pedale del freno

Mi piace solo se è vero

Sono vestito di nero

Sotto le luci allo xeno

In questo inutile show

Sto ancora in para

C’è una tensione che si taglia con una lama

La gente dice tutto passa

Però si accorcia la distanza tra me e l’ansia

E dopo questa notte insonne

Non ritornerà mai la calma

Per questo sono uscito per strada a vedere i colori dell’alba

E non potevo più rimanere rinchiuso dentro la mia stanza

Non c’è niente da perdere

Non sono io il colpevole

Accendo luci allo xeno

Non ho il pedale del freno

Mi piace solo se è vero

Sono vestito di nero

Sotto le luci allo xeno

In questo inutile show

Mi piace solo se è vero

Sono vestito di nero

Sotto le luci allo xeno

In questo inutile show

Il senso di Luci allo Xeno

Come ben si evince dal testo, il cantautore mette in evidenza il periodo difficile che ha attraversato, per poi ritrovarsi. Lo stesso cantante ha spiegato ai suoi follower, sempre sui social, il significato del suo nuovo brano. «Oggi esce un nuovo pezzo che racconta di come mi sono sentito in questi mesi e di quanto sia stato importante tornare a vedere la luce.

Mi sento meglio, pieno di energie, mi è tornato il sorriso e la voglia di condividere la mia musica e le mie emozioni con voi!», ha detto il cantautore. Il brano è realizzato da Sangiovanni con Alessandro La Cava.