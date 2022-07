Luchè si esibirà stasera a Catania, con una la prima tappa del suo “Dove volano le aquile tour” che porta il titolo dell’ultimo album di inediti di Luché, uscito il 1 aprile per Sony Music/Columbia Records. Il disco ha esordito in vetta alla classifica album FIMI/GfK nella settimana di release e, ad oggi, è stato certificato disco d’oro. Ecco le parole del cantante, finalmente nella dimensione live dopo lo stop dei due precedenti anni a causa della pandemia da Covid-19:

“Sono molto emozionato all’idea di rivedere il mio pubblico finalmente dal vivo, di tornare alla normalità che tanto stavamo aspettando. Non vedo l’ora di cantare sul palco le mie emozioni attraverso le canzoni. Nella scaletta ho inserito i brani più nuovi di “Dove Volano Le Aquile” – tra cui “Tutto di me” e “Le Pietre Che Non Volano”, due pezzi a cui tengo particolarmente – ma anche brani più vecchi come “Non abbiamo età”, che molti miei fan hanno scoperto soltanto dopo l’uscita dell’ultimo disco. Molte persone sono infatti andate ad ascoltare i miei brani precedenti, ad esempio quelli di “Potere”, dopo l’uscita di DVLA. Mi fa molto piacere che i fan dell’ultimo disco si siano interessati anche alla mia musica precedente. La mia musica è un percorso, un’unica linea. Ci vediamo tra pochissimo nelle varie città in cui avrò la fortuna di suonare. Non vedo l’ora di cantare insieme a voi!”

Luchè, Catania, 20 luglio 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti -posto unico- a 34,50 euro. Clicca qui per maggior informazioni o per l’acquisto.

Luchè, Catania, 20 luglio 2022, Scaletta concerto

Non è stata ancora resa nota la scaletta dei concerti di Luchè. Sicuramente non mancheranno le hit del cantante e i pezzi presenti nel suo ultimo album, dal qual prende il nome il tour stesso. Ascolteremo sicuramente “Le pietre non volano”, “Chico”, “Password”, “Torna da me”, “Ti amo”, Over”, “Stamm fort” e “Tutto di me”

Mercoledì 20 luglio 2022 | CATANIA @Wave Summer Music

Venerdì 22 luglio 2022 |COSENZA @Restartlivefest

Sabato 23 luglio 2022 | VASTO (CH) @Aqualand del Vasto

Lunedì 25 luglio 2022 | GALLIPOLI @Parco Gondar

Venerdì 12 agosto 2022 | BAIA DOMIZIA @Arena dei Pini

Lunedì 19 novembre 2022 | RIMINI @RDS Stadium

Mercoledì 21 novembre 2022 | MILANO @Mediolanum Forum

Sabato 24 luglio 2022 | ROMA @Palazzo dello Sport