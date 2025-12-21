Home Notizie Luca Barbarossa, età, successi, dove vive, moglie, figli, anni difficili, tutto sul cantautore romano di “Portami a ballare”

Luca Barbarossa, età, successi, dove vive, moglie, figli, anni difficili, tutto sul cantautore romano di “Portami a ballare”

Luca Barbarossa, nome accreditato della musica italiana, vanta numerosi successi: età, dove vive, moglie, figli, gli anni difficili. Tutto su di lui. 

di Barbara Di Castro
Luca Barbarossa, età, successi, dove vive, moglie, figli, anni difficili, tutto sul cantautore romano di “Portami a ballare”
21 Dicembre 2025 20:30

Luca Barbarossa, nome accreditato della musica italiana, vanta numerosi successi: età, dove vive, moglie, figli, gli anni difficili: tutto su di lui. 

Luca Barbarossa è uno dei nomi più noti e amati nel panorama musicale italiano. Nel corso della sua carriera ha realizzato diverse hit di successo e ha conquistato il pubblico. I suoi live sono sempre stati sold out e questo l’ha reso sicuramente tra gli artisti più accreditati. Nato a Roma il 15 aprile 1961, sin da bambino ha manifestato un particolare interesse verso la musica. Ha conquistato il successo negli anni ’80, grazie a brani come Portami a ballare e Roma Spogliata che lo hanno reso famoso in tutta Italia.

Inoltre gode della stima degli addetti ai lavori e vanta collaborazioni importanti con artisti come Eros Ramazzotti e Gianni Morandi. Negli ultimi anni si è dedicato al lavoro in radio, dove ha condotto diversi programmi con successo. Si è infatti rivelato un bravissimo speaker e ha saputo adeguarsi ai cambiamenti musicale grazie ad un atteggiamento propositivo. Diverse sue canzoni sono diventate dei brani cult e ancora oggi sono ascoltate, anche dalle nuove generazioni.

Luca Barbarossa vita privata: moglie e figli

Luca Barbarossa è un’artista riservato, della sua vita privata si conosce molto poco visto che anche sui suoi profili social mantiene un basso profilo. Tuttavia è noto che si  è sposato e ha due figli.  Vive a Roma, dove è nato e cresciuto, città che ama particolarmente e che spesso ha omaggiato nelle sue canzoni. La moglie non lavora nel mondo dello spettacolo, e non è una persona nota: si chiama Ingrid Salvat e solo occasionalmente è apparsa al fianco del cantante. La coppia ha tre figli; Valerio, Flavio e Margot.

Luca Barbarossa chi è il cantante
Luca Barbarossa tutto sul cantante-foto ig@barbarossa- Soundsblog.it

Luca ha diversi hobby oltre alla musica: è un appassionato di letteratura e di cinema e recentemente ha dichiarato di divorare le serie tv. Oggi Barbarossa ha trovato un suo equilibrio professionale, è molto soddisfatto delle scelte che ha fatto che gli hanno permesso anche di spaziare nel cinema. Tuttavia in passato ha vissuto dei momenti difficili: ha dovuto affrontare la concorrenza nel mondo della musica, e spesso si è sentito inadeguato al sistema.

Gli Anni Difficili

Nonostante le diverse difficoltà Luca Barbarossa  non si è mai arreso, e ha continuato a lavorare e a produrre musica di alta qualità e a lavorare dietro le quinte. Ha anche ricevuto diversi riconoscimenti per la sua carriera, tra cui il Premio Tenco per la sua contribuzione alla musica italiana.

Barbarossa è un artista completo, che ha saputo costruire una carriera lunga e di successo, e ancora oggi ha un vasto seguito di fans. La sua musica è molto amata e questo lo rende anche un punto di riferimento per i giovani artisti italiani, che spesso si ispirano ai suoi testi.

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